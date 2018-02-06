Что подарить девушке на День святого Валентина 2018

Организуй романтическое свидание

Пожалуй, самое первое действие, которое необходимо сделать – это позаботиться о том, где и как пройдет ваш праздник. Ведь места в ресторанах на этот праздник быстро заканчиваются, билеты на поезда и самолеты быстро разбирают, лучшие места в гостиницах бронируют намного чаще и больше, чем в любой другой зимний день. Поэтому, если праздновать желаешь не дома, то позаботься о месте заранее, пишет Mport.ua.

Украшение

Один из самых желанных подарков для любой женщины. Главное, что необходимо сделать мужчине – это узнать предпочтения девушки: какой метал она предпочитает, чтобы из украшений она хотела бы получить в ближайшее время, какие камни ей нравятся и так далее. Хорошо, если у тебя будет возможность заранее посетить ювелирный магазин, проконсультироваться с продавцом и сделать предварительный выбор.

Подарок своими руками

Конечно, делать что-то своими руками более свойственно слабому полу. Но ты только представь, как будет приятно удивлена твоя избранница, когда получит на праздник самодельную валентинку?

Такой подарок девушка еще долго будет помнить и хранить.

Парфюмерная вода

Даже несмотря на то, что у твоей девушки уже есть как минимум 10 разных ароматов, поверь, она будет рада одиннадцатому. Как сделать правильный выбор? Сфотографируй все парфюмы, что есть у нее, и иди с этим фотоальбомом в парфюмерный магазин. Так консультанту будет понятно, в каком направлении двигаться и какой подобрать для тебя (нее) аромат. Не забывай и про свои ощущения: парфюм, который даришь даме, должен нравится и тебе.

Сертификат в SPA салон

Это может быть сертификат на серию массажей, косметических и омолаживающих процедур. Женщины очень любят посещать подобные места, ухаживать за своим телом. Поэтому такой подарок всегда будет принят с благодарностью и радостью.

Путешествие

Вы давно хотели поехать отдохнуть вместе, остаться только вдвоем и провести неделю или две, наполненные романтикой и теплом ваших отношений? Тогда подарок в виде путешествия будет идеальным вариантом. Главное, позаботься о том, чтобы на даты, которые ты запланировал для путешествия, девушка была свободна, смогла взять отпуск на работе и так далее.

Шоколад

Несмотря на то, что женщины постоянно думают о том, чтобы сбросить пару килограммов и выглядеть как можно стройнее, они не перестают любить сладости. Красивая коробочка любимых конфет будет отличным дополнением к подарку.

Что-нибудь для дома

Даже если еще не живете вместе, вы вполне можете подарить что-то красивое для дома. Тем более, магазинов с красивыми вещами для домашнего уюта сейчас более чем достаточно. Обрати внимание на красивые свечи, теплый плед, красивый сервиз, постельное белье и так далее.

Бытовая техника