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Что подарить девушке на День святого Валентина 2018

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Подарки. Фото иллюстративное

ФОТО: Panthermedia/Scanpix

День святого Валентина не за горами, а ты еще без подарка и абсолютно не знаешь, что подарить своей половинке? Тебе сюда. Со своей женщиной ты уже много лет вместе, исполнил все ее желания, и в голову не приходит, чем и как ее побаловать на этот раз? Выход есть. И подскажет тебе его психолог-сексолог Влада Березянская.

Организуй романтическое свидание

Пожалуй, самое первое действие, которое необходимо сделать – это позаботиться о том, где и как пройдет ваш праздник. Ведь места в ресторанах на этот праздник быстро заканчиваются, билеты на поезда и самолеты быстро разбирают, лучшие места в гостиницах бронируют намного чаще и больше, чем в любой другой зимний день. Поэтому, если праздновать желаешь не дома, то позаботься о месте заранее, пишет Mport.ua.

Украшение

Один из самых желанных подарков для любой женщины. Главное, что необходимо сделать мужчине – это узнать предпочтения девушки: какой метал она предпочитает, чтобы из украшений она хотела бы получить в ближайшее время, какие камни ей нравятся и так далее. Хорошо, если у тебя будет возможность заранее посетить ювелирный магазин, проконсультироваться с продавцом и сделать предварительный выбор. 

Подарок своими руками

Конечно, делать что-то своими руками более свойственно слабому полу. Но ты только представь, как будет приятно удивлена твоя избранница, когда получит на праздник самодельную валентинку?

Такой подарок девушка еще долго будет помнить и хранить.

Парфюмерная вода 

Даже несмотря на то, что у твоей девушки уже есть как минимум 10 разных ароматов, поверь, она будет рада одиннадцатому. Как сделать правильный выбор? Сфотографируй все парфюмы, что есть у нее, и иди с этим фотоальбомом в парфюмерный магазин. Так консультанту будет понятно, в каком направлении двигаться и какой подобрать для тебя (нее) аромат. Не забывай и про свои ощущения: парфюм, который даришь даме, должен нравится и тебе.

Сертификат в SPA салон

Это может быть сертификат на серию массажей, косметических и омолаживающих процедур. Женщины очень любят посещать подобные места, ухаживать за своим телом. Поэтому такой подарок всегда будет принят с благодарностью и радостью.

Путешествие

Вы давно хотели поехать отдохнуть вместе, остаться только вдвоем и провести неделю или две, наполненные романтикой и теплом ваших отношений? Тогда подарок в виде путешествия будет идеальным вариантом. Главное, позаботься о том, чтобы на даты, которые ты запланировал для путешествия, девушка была свободна, смогла взять отпуск на работе и так далее.

Шоколад

Несмотря на то, что женщины постоянно думают о том, чтобы сбросить пару килограммов и выглядеть как можно стройнее, они не перестают любить сладости. Красивая коробочка любимых конфет будет отличным дополнением к подарку.

Что-нибудь для дома

Даже если еще не живете вместе, вы вполне можете подарить что-то красивое для дома. Тем более, магазинов с красивыми вещами для домашнего уюта сейчас более чем достаточно. Обрати внимание на красивые свечи, теплый плед, красивый сервиз, постельное белье и так далее.

Бытовая техника

Бытовая техника — это не только стиральная машина или плита. Это еще и фен для волос, и плойка для укладки, и кофеварка, и блендер для смузи и йогуртов... Главное, выбери подарок с душой и понимаем того, что может пригодиться и обрадовать твою избранницу. Вместе с Владой Березянской желаем провести романтичный и теплый День святого Валентина. Пусть он запомнится и принесет радость и новые эмоции, эмоции счастья!

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