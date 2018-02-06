Интимный сценарий на сегодняшний вечер: луна в знаке Скорпиона возбуждает и активизирует ненасытный секс

Интимный сценарий. Луна в знаке Скорпиона возбуждает и активизирует ненасытный секс. Когда Луна находится в Скорпионе, - а это примерно 3-4 дня в месяц - наступают самые лучшие дни для занятий сексом. Это время, когда сексуальное желание зашкаливает, проявляется такая страсть, которую, кажется, невозможно насытить... Не будет существовать ни границ, ни запретов, вы сможете раскрыть себя, и оргазм будет как никогда впечатляющим. У вас еще ни разу не было оргазма? Занимайтесь любовью в дни Луны в Скорпионе, и узнаете, что это такое.