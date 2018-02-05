понедельник, 5 февраля 2018 г.
EST
ENG
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Чиж & Со выступит в эту субботу в Таллинне! Читайте расписание мероприятия

Чиж & Со выступит в эту субботу в Таллинне! Читайте расписание мероприятия

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Промо

10 февраля в столичном клубе Cathouse Concert Hall состоится концерт Чиж & Со. В связи с тем, что интерес к выступлению группы достаточно высокий, организаторы концерта, компания Jurban Artist Management, распространяют следующую информацию.

«Уважаемые гости концерта Чиж & Co., официально объявляем расписание мероприятия:

в 20.00 - открываются двери клуба Cathouse Concert Hall (Таллинн, Тарту мнт, 17).

Для вас DJ Maxim Milovanov  играет русский рок, а также лучшие, любимые хиты.

Группа Чиж & Со. выйдет на сцену около 22.00, но не позже 22.30. Концерт продлится не менее двух часов, в ходе которого будут исполнены все нетленные хиты коллектива.

Информация согласована с дирекцией артиста и является абсолютно достоверной.

Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать длительного ожидания в очереди к дверям клуба.

Для обладателей билетов VIP (второй этаж клуба) и VIP Special (третий этаж клуба) предусмотрен отдельный коридор на входе. Следите за указателями. 

Желаем вам приятного концерта, хорошего вечера в компании любимой группы и отличного настроения! 

С глубоким уважением ко всем почитателям качественной, живой музыки, команда Jurban Artist Management».

Актуально

Читать также

НАВЕРХ