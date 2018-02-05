Чиж & Со выступит в эту субботу в Таллинне! Читайте расписание мероприятия

«Уважаемые гости концерта Чиж & Co., официально объявляем расписание мероприятия:

в 20.00 - открываются двери клуба Cathouse Concert Hall (Таллинн, Тарту мнт, 17).

Для вас DJ Maxim Milovanov играет русский рок, а также лучшие, любимые хиты.

Группа Чиж & Со. выйдет на сцену около 22.00, но не позже 22.30. Концерт продлится не менее двух часов, в ходе которого будут исполнены все нетленные хиты коллектива.

Информация согласована с дирекцией артиста и является абсолютно достоверной.

Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать длительного ожидания в очереди к дверям клуба.

Для обладателей билетов VIP (второй этаж клуба) и VIP Special (третий этаж клуба) предусмотрен отдельный коридор на входе. Следите за указателями.

Желаем вам приятного концерта, хорошего вечера в компании любимой группы и отличного настроения!