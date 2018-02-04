Названа работа с самым большим конкурсом претендентов

Издание отмечает, что устроиться на работу в Alibaba Group Holding гораздо сложнее, чем, к примеру, в Goldman Sachs. Американская корпорация принимает на работу около трех процентов претендентов, тогда как Alibaba Group Holding — всего 0,06 процента.

Претенденты должны обладать определенными качествами. Во-первых, они сами должны быть пожилыми и иметь авторитет среди пенсионеров. Во-вторых, они должны хорошо разбираться в интернет-технологиях и онлайн-покупках. Их задачей будет убедить ровесников активнее покупать с помощью всемирной сети.