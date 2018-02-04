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  • Что делать с любовью в 2018 году? Совет каждому знаку Зодиака

Что делать с любовью в 2018 году? Совет каждому знаку Зодиака

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Девушка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Volodymyr Melnyk/PantherMedia / Volodymyr Melnyk

В 2018 году вам нужно...

  • Овен (21 марта — 19 апреля)

В 2018 году вам нужно замедлиться и прекратить бежать от проблем.

Вместо того, чтобы принять боль, вы притворяетесь, будто ничего не произошло. Вы постоянно отвлекаете себя и не даете себе ни минуты покоя, боясь остаться наедине со своими мыслями. Вы боитесь признать пустоту. В 2018 году пришло время противостоять саморазрушающим привычкам и изменить свою жизнь. Пришло время перестать топить ваши проблемы в вине, псевдоотношениях и море работы. Примите боль и наблюдайте, как ваша жизнь преображается, пишет Клубер.

  • Телец (20 апреля — 20 мая)

В 2018 году вам нужно учиться ошибаться.

Потому что вы ненавидите быть неправыми, а это иногда случается. И это не потому, что вы — неудачник, а потому, что вы — человек. И это нормально. В 2018 году сделайте себе одолжение и признайте, когда совершили ошибку. Научитесь слышать своего партнера или друга, когда вы ссоритесь и смотреть на вещи с их точки зрения, а не только своей собственной. Вначале вам будет очень неуютно, но это единственный способ избавиться от застоя и улучшить отношения.

  • Близнецы (22 мая — 21 июня)

В 2018 году вам нужно перестать быть непоследовательными.

Придерживайтесь запланированного, прекратите игнорировать людей и учитесь активно преследовать свои цели. Один из наибольших недостатков — ваша неспособность быть последовательными. И, хотя это определенно слабость, вы в состоянии с ней справиться. Научитесь наслаждаться рутиной, работать над одной конкретной задачей и договариваться о встрече с человеком, который вам нравится, не переживая, что кто-то окажется «лучше» него.

  • Рак (с 22 июня по 22 июля)

В 2018 году вам нужно избавиться от проблем с доверием и начать открываться людям.

Доверие трудно вам дается из-за страха возможной боли. Мы все боимся пострадать от тех, кого любим. Доверие уязвимо и этот факт неизменен. Вам просто нужно принять его, а затем «прыгнуть» в отношения и поверить партнеру, даже если подразумевает риск того, что он вас ранит. Даже, если это произойдет вы сможете оправиться и снова начать доверять. Вы сильнее, чем думаете. Прекратите опасаться интимности.

  • Лев (23 июля — 22 августа)

В 2018 году вам не стоит ожидать совершенства от всех и всего, что вас окружает.

Никто не идеален, поэтому перестаньте ждать этого от других. Вы склонны поднимать свои стандарты и ожидания до невероятных высот относительно ваших друзей, семьи и любовных интересов, чтобы удовлетворить свои непомерные потребности. Но у людей своя жизнь, проблемы и интересы. Они не могут все время прогибаться под вас. Научитесь быть более сострадательными и понимающими.

  • Дева (23 августа — 22 сентября)

В 2018 году вам не нужно отвлекаться на чужие проблемы, а пора сосредоточиться на себе.

Люди — не проекты. Вы не можете их спасти или исправить, вы можете их только любить. Вам нужно перестать сосредотачиваться на других людях и том, что происходит в их жизни, и начать уделять больше внимания себе. Вы чувствуете себя перегоревшими, потому что не заботитесь о себе должным образом. В 2018 году сделайте паузу и побалуйте себя отдыхом и самопознанием.

  • Весы (23 сентября — 22 октября)

В 2018 году вам нужно перестать жалеть себя.

Перестаньте сидеть и жаловаться — сделайте что-нибудь! Размышляя о том, насколько мир несправедлив к вам, не изменит ситуации. Это продлит проблему и затянет ее решение. Поймите, что для вас не сработало, устраните преграду и сделайте жизнь лучше и счастливее.

  • Скорпион (23 октября — 22 ноября)

В 2018 году вы должны поработать над своей ревностью.

Если кто-то успешнее вас, это не значит, что вы не достигли успеха. Два человека могут быть одинаково привлекательными. Если ваш парень отошел, чтобы пообщаться с рядом сидящей девушкой, это не означает, что он вам изменяет, поэтому прекратите беспокоиться об это. Будьте более уверенными в себе и научитесь видеть добро в других.

  • Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В 2018 году вам нужно работать над своим терпением.

Терпение — добродетель. Способность ждать и отсрочивать удовольствие нужна во многих сферах нашей жизни, будь то здоровье, работа, любовь и т.д. Чувствовать необходимость бросить все лишь вредит процессу, а также отнимает у вас прекрасные моменты, которые вы могли бы пережить. Ожидание не убьет вас, Стрелец. Пусть жизнь идет своим ходом, не пытайтесь ускорить ее.

  • Козерог (22 декабря — 20 января)

В 2018 году научитесь прощать.

Мир не пытается вас достать, Козерог. Прекратите держать недовольство на окружающих и прощаться с людьми из-за их непреднамеренных ошибок. Никто не идеален. Научитесь прощать их, и вы почувствуете гармонию внутри себя, да и ваши отношения улучшатся. Жить станет легче, если вы не будете каждый раз жестоко судить людей за их промахи.

  • Водолей (21 января — 18 февраля)

В 2018 году прекратите скрывать свои эмоции.

Людям не дано читать чужие мысли. Никто не может знать, что именно вы чувствуете. Хранение чувств в себе никому не поможет. Наоборот, это вредит вам и вашим отношениям. Позвольте себе выразить свои эмоции и стать уязвимыми, насколько сможете. От этого не умирают.

  • Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В 2018 году вам нужно прекратить анализировать каждую мелочь.

Вы слишком много переосмысливаете. Не ищите в вещах или событиях какой-то скрытый смысл и не рассуждайте о том, почему все произошло так, а не иначе. Люди и ситуации — спонтанны. Научитесь распознавать, когда вам действительно нужно провести более глубокий анализ, а когда просто отключить мозг.

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