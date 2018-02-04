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  • Ошибочка вышла: британские СМИ приняли Бузову за модель и осыпали ее комплиментами

Ошибочка вышла: британские СМИ приняли Бузову за модель и осыпали ее комплиментами

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ФОТО: Скриншот с Instagram

У поклонников Ольги Бузовой радость: певица сняла клип на композицию “Wi-Fi”. Работа кипела целые 24 часа. Но, похоже, для российской звезды они пролетели незаметно, ведь она трудилась бок о бок с “самым красивым преступником” Джереми Миксом, пишет Фабиоса.

Когда зрители насладятся клипом, неизвестно, но пока они могут сфокусироваться на публикации издания Daily Mail. 1 февраля 2018 года британцы посвятили Бузовой и Миксу материал на стартовой странице.

 

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Суть новости в том, что Джереми оставил наследницу многомиллиардного состояния Хлою Грин и прилетел в холодную Москву к Бузовой. Любопытно, что на уровне заголовка журналисты предполагают, не пытается ли он таки образом вызвать ревность.

Правда, в Британии не разобрались, что Ольга – не модель, а певица. Журналист пишет, что Джереми приехал на модную съемку. Но вы уже знаете, что на самом деле снимали клип. Еще приятная цитата: «Пара выглядела великолепно».

Отечественные медиа думают, что Бузова не обидится. Daily Mail написал не просто “модель”, а “потрясающая модель” (в заголовке!). А вот Хлоя Грин, возможно, позлится. В кадре молодые люди были запечатлены за поцелуями и объятиями.

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