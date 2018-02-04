Ошибочка вышла: британские СМИ приняли Бузову за модель и осыпали ее комплиментами

Когда зрители насладятся клипом, неизвестно, но пока они могут сфокусироваться на публикации издания Daily Mail. 1 февраля 2018 года британцы посвятили Бузовой и Миксу материал на стартовой странице.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jan 31, 2018 at 6:51am PST

Суть новости в том, что Джереми оставил наследницу многомиллиардного состояния Хлою Грин и прилетел в холодную Москву к Бузовой. Любопытно, что на уровне заголовка журналисты предполагают, не пытается ли он таки образом вызвать ревность.

Правда, в Британии не разобрались, что Ольга – не модель, а певица. Журналист пишет, что Джереми приехал на модную съемку. Но вы уже знаете, что на самом деле снимали клип. Еще приятная цитата: «Пара выглядела великолепно».