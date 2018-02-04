Близнецов сегодня ждут сюрпризы! А что звезды обещают остальным знакам Зодиака?

Идеи, совсем недавно казавшиеся прибыльными, вряд ли оправдают ожидания, а расходы окажутся значительно выше, чем можно было предположить. Не слишком хорошо пройдут презентации и деловые переговоры в неформальной обстановке.

Напряженные отношения в семье заставляют беспокоиться и пересматривать свое поведение. Напрасными будут попытки спрятаться от проблем, но и поиск ответов на острые вопросы вряд ли увенчается успехом. Романтические знакомства нежелательны, а уже существующие связи требуют бережного отношения.

Овен

День будет вполне удачным, если вы не попытаетесь любой ценой придерживаться ранее составленного плана. Овны и вообще-то не особенно сильны в самоорганизации, а уж сегодня все, что более или менее напоминает дисциплину, им совершенно противопоказано. Важно также вовремя усмирить свой трудовой энтузиазм: жизненный потенциал несколько снижен, и перегрузки могут стать причиной недомогания.

Вряд ли вы покажетесь новым знакомым или деловым партнерам приятным собеседником: не желая тратить времени на пустые разговоры, вы стремитесь свести контакты к минимуму. Исключение составляют лишь самые близкие люди, чье общество наверняка будет вам приятно.

Телец

День будет непростым, поэтому постарайтесь запланировать нечто приятное, найти время для занятий, поднимающих настроение. Профессиональные трудности заставят беспокоиться, придется исправлять допущенные ранее ошибки, задуматься об отказе от ранее избранной тактики. Напряженность в отношениях с деловыми партнерами нарастает, все больше становится вопросов, вызывающих разногласия. В этой непростой ситуации только ваше безграничное миролюбие позволит избежать конфликтов.

Споры с родственниками могут затянуться, если вы не готовы к уступкам и компромиссам. Любимый человек нуждается в вашем внимании. Следует иметь в виду, что день не подходит для романтических путешествий и посещения многолюдных собраний, пишет Дворец.

Близнецы

Размеренное течение дня будет нарушено неожиданными событиями, и Близнецы должны быть готовы изменить свои планы, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями. Не все пройдет гладко, могут возникнуть проблемы на переговорах и встречах, но у вас наверняка будет шанс сгладить острые углы и решить проблемы мирным путем. Желательно воздержаться от поездок (за исключением запланированных ранее) и проявлять максимальную осторожность за рулем.

Взаимопонимание с близкими не назовешь полным, но при некоторой гибкости конфликтов удастся избежать, а разногласия – преодолеть. Постарайтесь не давать необдуманных обещаний любимому человеку: их невыполнение может спровоцировать серьезные проблемы.

Рак

Хороший день для работы, ваши профессиональные достижения наверняка будут внушительными и не останутся незамеченными. Увы, активизируются недоброжелатели, поэтому придется приложить некоторые усилия, чтобы избежать расставленных ими ловушек. Финансовая картина благополучна, можно делать покупки и долгосрочные инвестиции. Нежелательно проводить в этот день деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы или повышения заработной платы.