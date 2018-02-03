Панин довел Сеть до неистовства новым видео

Поклонники успели привыкнуть, что имя Алексея Панина часто сопровождается различными скандальными историями. Однако актер нашел, чем удивить своих подписчиков и показал, что роль эпатажного хулигана, навязанная извне, не может в полной мере его описать, пишет Дни.ру .

На своей странице в Instagram Алексей Панин опубликовал видео, на котором он читает отрывок из стихотворения Сергея Есенина "Письмо к женщине", прогуливаясь в этот момент на родине поэта в селе Константиново. Яркое, эмоциональное и артистичное чтение привело подписчиков актера в неистовый восторг."Люблю Есенина,но,в твоем исполнении класс!СПасибки! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Легендарный Алексей Панин,шикарно зачитал-легендарного Сергея Есенина", "Круто. Честно.", "Круто!!! Шикарно!!!", "Для многих из нас и прочитать стих с выражением уже проблема… А тут запомнить и рассказать… Алексей – вы большой молодец Респект вам и уважуха", "Шикарно", "Сердечно зачитал стих.Прям за душу взял", "Я просто в восторге.!!! О-хо-хо!!!", "Самый лучший!!", – поделились своими восторгами комментаторы.