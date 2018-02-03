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Злопыхатели набросились на сына Рудковской и Плющенко

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Яна Рудковская с сыном

ФОТО: Instagram

В аккаунте сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко появилось видео, на котором маленький Александр резвится со своей подругой. Озлобленные комментаторы набросились с критикой на эту публикацию, пишет Дни.ру.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, известный своим многочисленным поклонникам в Instagram под псевдонимом Гном Гномыч, популярен в Сети. Однако повышенное внимание со стороны обитателей интернета несет в себе и отрицательные стороны.

Злопыхатели не упускают возможности наброситься на ребенка с критикой даже за самое невинное поведение. Так, "поборники морали и нравственности" набросились с критикой на мальчика за видео, которое появилось на его странице. На записи Саша резвится со своей подругой. Он танцует вместе с девочкой, а та заливисто смеется. Однако даже в таком милом детском поведении злопыхатели усмотрели к чему придраться.

"Это действительно выглядит пошло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Господи что за извращение??? Мне так стыдно за вас стало! Как такое можно выкладывать???", "какое-то странное видео ((( зря вы так", "противно и пошло такое выкладывать!!!", "Зачем вообще такое выкладывать?! Противно фу.......", – делились своим возмущением комментаторы.

Впрочем, у маленького Саши нашлись и защитники. Они справедливо заметили, что разглядеть пошлость в непринужденном поведении маленького мальчика могут только люди с определенным складом ума. "У кого что болит, тот о том и говорит", "ерунду и пошлость пишут только те,кто видит в себе эти комплексы...", "Детки резвятся. Где тут пошлость? Ну где?!", – заметили более уравновешенные подписчики Гнома Гномыча.

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