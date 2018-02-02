Как портят свою жизнь разные знаки Зодиака, даже не замечая этого

1. Овен

Вы застреваете в своем негативе, отравляющем вам вашу жизнь. Основным источником неприятностей является ваша несговорчивость и взрывной нрав. Окружающим действительно не нравится находиться в эпицентре отрицательных эмоций, фонтаном из вас выплескивающихся.

2. Телец

У вас не получается жить своей собственной жизнью, и это вас разрушает. Помимо этого, вы еще и вымещаете свое недовольство на ближайших людях, если что-то не идет так, как вы желаете. Вы – фанатик контроля, и вы просто не в состоянии понять, что управлять абсолютно всем не в ваших силах, поскольку в жизни всегда присутствуют спонтанность и непредсказуемость.

3. Близнецы

Поскольку большую часть времени вы сами не в курсе, чего хотите, то именно так вы пропускаете все важные вещи и предназначенных вам судьбой партнеров, чем, собственно, и разрушаете свою жизнь. Это также относится к вашей карьере, потому что вы неимоверно боитесь перемен. Ваша нерешительность, неуверенность и замешательство отталкивают от вас людей.

4. Рак

Вы неверно расставляете приоритеты, угождая остальным и забывая о себе, – именно так вы портите себе жизнь. Вами управляют ваши чувства и эмоции, они не дают вам спокойно спать и полностью вами завладевают. В отношениях вы отдаете всего себя и позволяете другим доминировать над вами.

5. Лев

Вы продолжаете думать, что уязвимость – это слабость. Вы стали экспертом высшего класса в скрытии своих истинных чувств и притворяетесь, что вам на все наплевать, и у вас каменное сердце. Все эти действия могут привести к тому, что вы станете самым одиноким человеком на этой планете. Отрицание эмоций – это то, что делает вас слабым.

6. Дева

Быть чрезмерно придирчивым к себе – это то, что вас уничтожает. Вы также отодвигаете на второй план себя и свои потребности в угоду другим людям. Вы очень критично относитесь к себе, и вы сосредоточены только на собственных недостатках. Решение проблемы лежит внутри вас, потому что вы сами себе самый большой враг.

7. Весы

Вы тоже один из тех альтруистов, которые проводят свою жизнь, радуя других и не обращая внимания на свои собственные нужды. Люди используют вашу доброту, а вы предпочитаете в таких случаях промолчать, чтобы никого не обидеть и не задеть ненароком. И это ваша очень большая проблема, мешающая вам жить комфортно и продуктивно.

8. Скорпион

Вы думаете, что не заслуживаете любви и что лучше быть в одиночестве, и это разрушает вашу жизнь. Партнеру или друзьям нелегко ладить с вами из-за вашего упрямства и неумения прощать. До вашего сердца неимоверно сложно достучаться, и эгоизм – это ваш самый большой недостаток.

9. Стрелец

Ваши постоянные внутренние страхи – это то, что отравляет вашу жизнь. Мысль о неудаче вгоняет вас в ступор и заставляет отказываться от каких-либо действий и поступков, которые вы планировали совершить. Вы также склонны много планировать и фантазировать, но не в состоянии сосредоточиться на реализации хотя бы одной из ваших идей.

10. Козерог

Вы считаете, что вам всегда приходится с кем-то конкурировать, и это вас угнетает. Давление, которое вы оказываете на самого себя, не дает вам наслаждаться жизнью. Вы чересчур много работаете, не зная, когда остановиться и перевести дыхание. Делайте перерывы, потому что именно так вы сможете увидеть, что на самом деле творится вокруг вас.

11. Водолей

Вы не умеете отпускать прошлое, и это влияет на ваше будущее и разрушает вашу жизнь. Вы не можете простить себя за некоторые ошибки, которые когда-то допустили, и это делает вас вашим же злейшим врагом. Вам почему-то кажется, что вам гораздо лучше быть одному, и вы отталкиваете даже тех людей, которые идеально вам подходят.

12. Рыбы