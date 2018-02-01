Просто клон! Пэрис Хилтон ради Канье Уэста превратилась в Ким Кардашян

Пользователи отметили необычайное сходство, однако не преминули вспомнить историю взаимоотношений двух звезд. В начале своей карьеры Кардашян работала ассистентом у Хилтон. «С чего тебе становиться ее клоном, если когда-то она таскала твою сумочку?» — задался вопросом один из комментаторов.