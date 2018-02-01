Просто клон! Пэрис Хилтон ради Канье Уэста превратилась в Ким Кардашян

Американская актриса, фотомодель и светская львица Пэрис Хилтон приняла участие в рекламной кампании шестой коллекции бренда Yeezy, принадлежащего Канье Уэсту. Ради этого она полностью перевоплотилась в образ супруги Уэста, звезды реалити-шоу Ким Кардашян. Фотографии были опубликованы в Instagram с хештегом #KimClone.
«Так здорово быть клоном Ким (#KimClone) в новой кампании YeezySeason 6», — прокомментировала снимки Хилтон.
Пользователи отметили необычайное сходство, однако не преминули вспомнить историю взаимоотношений двух звезд. В начале своей карьеры Кардашян работала ассистентом у Хилтон. «С чего тебе становиться ее клоном, если когда-то она таскала твою сумочку?» — задался вопросом один из комментаторов.