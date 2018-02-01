Что делать с любовью в 2018 году? Совет каждому знаку Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

В 2018 году вам нужно замедлиться и прекратить бежать от проблем.

Вместо того, чтобы принять боль, вы притворяетесь, будто ничего не произошло. Вы постоянно отвлекаете себя и не даете себе ни минуты покоя, боясь остаться наедине со своими мыслями. Вы боитесь признать пустоту. В 2018 году пришло время противостоять саморазрушающим привычкам и изменить свою жизнь. Пришло время перестать топить ваши проблемы в вине, псевдоотношениях и море работы. Примите боль и наблюдайте, как ваша жизнь преображается.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В 2018 году вам нужно учиться ошибаться.

Потому что вы ненавидите быть неправыми, а это иногда случается. И это не потому, что вы — неудачник, а потому, что вы — человек. И это нормально. В 2018 году сделайте себе одолжение и признайте, когда совершили ошибку. Научитесь слышать своего партнера или друга, когда вы ссоритесь и смотреть на вещи с их точки зрения, а не только своей собственной. Вначале вам будет очень неуютно, но это единственный способ избавиться от застоя и улучшить отношения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В 2018 году вам нужно перестать быть непоследовательными.

Придерживайтесь запланированного, прекратите игнорировать людей и учитесь активно преследовать свои цели. Один из наибольших недостатков — ваша неспособность быть последовательными. И, хотя это определенно слабость, вы в состоянии с ней справиться. Научитесь наслаждаться рутиной, работать над одной конкретной задачей и договариваться о встрече с человеком, который вам нравится, не переживая, что кто-то окажется «лучше» него.

Рак (с 22 июня по 22 июля)

В 2018 году вам нужно избавиться от проблем с доверием и начать открываться людям.

Доверие трудно вам дается из-за страха возможной боли. Мы все боимся пострадать от тех, кого любим. Доверие уязвимо и этот факт неизменен. Вам просто нужно принять его, а затем «прыгнуть» в отношения и поверить партнеру, даже если подразумевает риск того, что он вас ранит. Даже, если это произойдет вы сможете оправиться и снова начать доверять. Вы сильнее, чем думаете. Прекратите опасаться интимности.

Лев (23 июля — 22 августа)

В 2018 году вам не стоит ожидать совершенства от всех и всего, что вас окружает.

Никто не идеален, поэтому перестаньте ждать этого от других. Вы склонны поднимать свои стандарты и ожидания до невероятных высот относительно ваших друзей, семьи и любовных интересов, чтобы удовлетворить свои непомерные потребности. Но у людей своя жизнь, проблемы и интересы. Они не могут все время прогибаться под вас. Научитесь быть более сострадательными и понимающими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В 2018 году вам не нужно отвлекаться на чужие проблемы, а пора сосредоточиться на себе.