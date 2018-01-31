Главные правила успеха от миллиардера Джеффа Безоса

Amazon – не единственное достижение миллиардера. Ему принадлежит известное издание The Washington Post, а также аэрокосмическая компания Blue Origin.

Как правило, Джефф Безос редко дает интервью, а если и дает, то не отличается многословием. Но не так давно он поделился правилами, которые помогают ему достигать успеха, пишет Menscult.ua.

Тщательно выбирай себе спутницу жизни

Джефф Безос женат на женщине по имени Маккензи уже 24 года. До нее он безуспешно старался устроить личную жизнь. Не помогало и то, что друзья советовали ему разных интересных девушек, с которыми он ходил на свидания. Спустя время он понял, что ищет в будущей спутнице всей жизни находчивость и способность вдохновлять.

– Я буду счастлив с женщиной, которая может генерировать идеи и помогать в их осуществлении. Когда я встретил Маккензи, то мне хватило лишь нескольких ее слов, чтобы понять, что она та единственная и неповторимая, которую я искал, – говорит Джефф Безос.

Многозадачность – не лучший вариант на пути к успеху

Многозадачность снижает продуктивность. Безос по этому поводу говорит так: «Дела нужно делать по очереди. Если я ужинаю в кругу семьи или деловых партнеров, то я ужинаю. Если я изучаю рабочую документацию, то больше ни на что не отвлекаюсь».

Нужно рисковать и не бояться экспериментировать, а не находиться всю жизнь в зоне комфорта

У людей есть два основных жизненных пути: безопасная жизнь в зоне комфорта или жизнь, в которой есть риск, приключения, взлеты и падения. Большинство успешных людей (в том числе и Джефф Безос) выбирает второй вариант.

В середине 90-х годов будущий миллиардер работал экспертом по разработке программного обеспечения финансовых компаний на Уолл-стирт. У него была хорошая работа, приносившая стабильный доход.

Но однажды Джефф Безос пришел к начальнику и сообщил, что увольняется, чтобы открыть свой интренет-магазин. Шеф удивился и не советовал оставлять перспективную работу ради торговли. Но именно этот путь привел Безоса к созданию известнейшей интернет-платформы Amazon.

Миллиардер говорит: «Я чувствовал, что даже в старости не пожалею, что выбрал именно этот путь. Поняв все возможности интернета, я знал, что он преобразит мою жизнь. Главное было взяться за этот вопрос. Если бы у меня ничего не получилось, я бы огорчился меньше, чем если бы не стал пробовать вообще».

Нужно предусматривать альтернативные варианты

Безоса часто спрашивают, что бы он делал, если бы проект Amazon не удался. На этот вопрос у него есть сразу 2 ответа:

С большой вероятностью я бы был успешным программистом. Начинать все с нуля мне не привыкать.