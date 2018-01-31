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Армена Джигарханяна без сознания срочно увезли в больницу

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Армен Джигарханян

ФОТО: РИА Новости/SCANPIX

Не успел Армен Джигарханян выйти из одной больницы, как попал в другую. Сегодня прославленный артист был госпитализирован с сердечным приступом.

Знаменитый актер и режиссер Армен Джигарханян доставлен в одну из московских клиник.

«Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение», – цитирует свой источник в медицинских кругах ТАСС. Сообщается, что приступ, сразивший артиста, произошел из-за того, что он недолечил пневмонию. Поэтому и возникли осложнения, приведшие к срочной госпитализации.

В театре Джигарханяна подтвердили информацию о том, что режиссер госпитализирован. 

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