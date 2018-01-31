Армена Джигарханяна без сознания срочно увезли в больницу

«Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение», – цитирует свой источник в медицинских кругах ТАСС. Сообщается, что приступ, сразивший артиста, произошел из-за того, что он недолечил пневмонию. Поэтому и возникли осложнения, приведшие к срочной госпитализации.