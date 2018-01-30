Влюбленный в обогреватель кот-толстячок умилил соцсети

ФОТО: ridus.ru

ФОТО: ridus.ru

Недавно «Ридус» писал, что в Токио прошёл сильнейший за последние четыре года снегопад, а жители вышли на улицы и налепили очень крутых и необычных снеговиков, прославившись на весь мир. Но не все решаются показывать нос на улицу в такие морозы. Аномальные холода в Японии и почти во всём Северном полушарии заставляют все живые создания отчаянно искать тепла. 9-летний пухленький котик по кличке Бусао, кажется, нашёл свой способ пережить эту зиму и влюбился в обогреватель, пишет Ridus.ru.

«В Японии очень холодно сейчас. Всё, чего хочет мой кот, — это согреться ещё больше», — говорит владелец теплолюбивого кота Рюдзи Танн. Несколько лет назад он подобрал бездомного котёнка на улице, и тот в своей жизни, видимо, пережил столько холодных ночей, что теперь просто боготворит любой источник тепла. Японец ведёт Instagram, где рассказывает о жизни своего любимца.

Судя по фотографиям, нынешней зимой котейка отдал своё сердце и любовь этому электрическому обогревателю. Хозяевам даже пришлось перенести лежанку кота-толстячка поближе к теплу, чтобы они совсем не расставались. В комментариях часто пишут: «Ах, если бы люди могли таким же образом переживать холодные зимы!» А некоторые пользователи даже объявили котика Бусао своим тотемным животным, поскольку тоже работают и спят в обнимку с обогревателем.

На днях «Ридус» писал о котике, который не покладая лап работает в парикмахерской на радость всем клиентам. И выполняет там очень важные обязанности.