Тест на интуицию: насколько у вас развита интуиция?

Приходилось ли вам задумываться о том, как сильно развито у вас чувство интуиции? В повседневной жизни вы чаще полагаетесь на логические и практические доводы или же действуете интуитивно?
С помощью теста, который приведен ниже, вы сможете определить, на каком этапе развития интуиции вы находитесь и какими способами можно достичь максимального уровня, пишет Esotericblog.ru.
После того, как пройдете тест, напишите в комментариях получившееся у вас значение. У меня получилось 41. Это нормальный показатель, но в любом случае надо развиваться и работать над собой. Будьте честны перед собой и не волнуйтесь, здесь не может быть плохого результата.
Алгоритм тестирования
Возьмите бумажку и ручку и записывайте баллы ответов за каждый вопрос:
- чаще всего — 3 балла;
- иногда — 2 балла;
- никогда — 1 балл.
В конце прохождения подсчитайте сумму очков.
Вопросы
- Вы не любите строить планы и заниматься организационными моментами. Вам по душе скорее спонтанность.
- Когда вы ищите способ решения проблемы, то руководствуетесь первичными ощущениями. В итоге ваш выбор оказывается правильным.
- При первой встрече с новым человеком у вас складывается определенное мнение о нем, которое впоследствии подтверждается.
- Ваше чутье не раз помогало вам выиграть в каких-то лотереях, конкурсах. А финансовые ресурсы, вложенные в какой-либо проект, удачно окупались.
- Вам известна собственная жизненная миссия и назначение в этом мире.
- Когда вы не прислушиваетесь к своему внутреннему голосу, то в итоге оказываетесь неправы и жалеете о содеянном.
- Во время рабочего процесса вы полагаетесь на шестое чувство, а ваши коллеги недоумевают, как вам это удается.
- Вы можете найти выход из любой ситуации, даже если на руках мало конкретных фактов.
- Вы являетесь творческой личностью и генерируете интересные идеи, которые приводят вас к ошеломляющим успехам.
- Перед тем как произойдет позитивное или негативно событие, вы чувствуете внутреннее беспокойство или взбудораженность.
- У вас возникают необыкновенные задумки, которые замечательно воплощаются в реальность.
- Вы можете прочувствовать эмоциональное состояние близкого вам человека, несмотря на то, что он находится не рядом.
- Приятели и знакомые считают вас изобретательной личностью.
- Когда вы решаете какой-то вопрос, то полагаетесь на свое внутренние ощущение и не слушаете советы окружающих. В итоге ваше шестое чувство вас не подводит.
- Вы способны распознать лжеца и понять, искренен человек или нет.
- Вы не раз предугадывали катастрофу, смерть или болезнь.
- Когда вы не знаете, как вам поступить в какой-либо ситуации, вы начинаете медитировать и ждете истинного ответа внутри себя.
- У вас бывает необычная привязанность к незнакомым людям или местам, в которых вы не бывали, но куда вы неимоверно хотите поехать.
- Вы крайне сопереживающий человек и способны проникнуться чувствами и эмоциями других людей, вне зависимости от собственного желания.
- Вы избегали опасности, сами того не ведая.
- Заблудившись в какой-либо местности, вы можете интуитивно найти обратную дорогу.
Подсчет баллов и определение уровня
После того как вы ответили на все вопросы, давайте подсчитаем количество набранных баллов и определим присущий вам уровень интуиции.
- Первый уровень – от 20 до 30 баллов.
- Второй уровень – от 30 до 40 баллов.
- Третий уровень – от 40 до 50 баллов.
- Четвертый уровень – от 50 до 60 баллов.
Как было написано ранее, существует четыре уровня интуиции. У большей части населения интуиция развита в диапазоне первого–второго рубежей. Но в каждом из нас заложено умение принимать решения, руководствуясь высшим уровнем. И главная цель каждого человека – развивать максимально свое шестое чувство на протяжении всей жизни.
Результаты
Первый уровень (от 20 до 30 баллов) – Внутренняя система, сигнализирующая о возможной угрозе.
На этой стадии ваше шестое чувство способно посылать вам сигналы, символизирующие приближающуюся опасность.
К примеру, люди, которые работали в районе Манхэттена, 11 сентября перед террористической атакой «башен-близнецов» чувствовали странное чувство тревоги и беспокойства.
Приблизительно 70 % населения Земли обладают этим уровнем интуиции. Осведомившись у своих друзей и знакомых об их интуиции, вы убедитесь, что каждый хотя бы раз смог благодаря чутью избежать опасности.
В каждом человеке заложено чувство интуиции, но не каждый занимается развитием этого дара. И весьма напрасно! Ведь развитая интуиция способна помочь не только в делах, но и сохранить здоровье и жизнь человека.
Повысить работоспособность своего шестого чувства никогда не поздно. В том случае если вам удастся повысить уровень интуиции, вы сможете открыть абсолютно новые для вас жизненные перспективы.
Второй уровень (от 30 до 40 баллов) – Социальная интуиция.
Вы используете свое внутреннее чутье для того, чтобы понять эмоциональное состояние близких людей. Вы способны глубоко сопереживать окружающим и поддержать любого человека в трудную для него минуту.
Человек, обладающий этим уровнем интуиции, завершает мысль за другими людьми, способен предостеречь их от опасности.
Как правило, такой уровень интуиции присущ социальным группам, в которых налажена тесная эмоциональная связь. Если вы находитесь на этом этапе развития шестого чувства, то вы способны стать успешным управленцем (чувствуете мотивы поведения и настроение людей).
Вам необходимо развивать в себе чувство интуиции. Помимо сопереживания окружающим, вы можете воздействовать и на другие сферы свой жизни. Если вы не будете уделять времени развитию данной способности, то она может в конце концов «затухнуть».
Благодаря систематическим тренировкам, вы научитесь слышать свой внутренний голос и сможете полагаться на него не только в обыденной жизни, но и в карьерной области, творческом развитии и семейных делах.
Третий уровень (от 40 до 50 баллов) – Творческая интуиция.
Известный изобретатель и предприниматель 19 века Томас Алва Эдисон верил, что все идеи приходят из космоса. И может быть действительно разработанная им электрическая лампа накаливания, фонограф и прочие изобретения были импульсами, посланными из-за пределов галактики.
Наличие третьего уровня развития интуиции характерно для ученых и исследователей. Если мы вспомним о советском научном деятеле Дмитрии Ивановиче Менделееве, то на ум приходит всем известная таблица химических элементов, которая ему приснилась. Ученый вел долгую исследовательскую работу над созданием единой системы, но никак не мог добиться ее целостности. Проработав несколько дней без отдыха и не достигнув желаемого результата, он отправился спать. Во сне перед ним возникла таблица, в которой были систематизированы все элементы. Проснувшись, он немедленно записал на бумаге свое видение, которое стало сенсацией в научном мире.
Есть множество примеров, когда именно творческая интуиция помогала создать не только доходные бизнес-проекты, но и шедевры искусства.
Если для вас характерен третий уровень развитости интуитивных способностей, то вы легко можете анализировать происходящее вокруг вас. Развитие шестого чувства может помочь в жизненном продвижении вам и вашим близким.
Вероятнее всего, что вы опираетесь на внутренний голос не только в личной жизни, но и руководствуетесь им в рабочих моментах, при создании новых решений и концепций.
Вы, несомненно, являетесь творческой личностью, есть задатки успешного предпринимателя и бизнесмена.
Четвертый уровень (от 50 до 60 баллов) – Высший уровень интуиции.
Это самая редкая и неординарная степень развитости интуиции. Ваше внутреннее подсознание на этом этапе постоянно помогает вам в решении жизненных вопросов и в достижении успешных результатов.
Человеку, обладающему подобной интуицией, везет и в карьере, и в инвестировании рискованных проектов. Вам известно, что внутренний голос вас никогда не подведет, и вы в полной мере доверяете ему. Ежедневно вы концентрируетесь на своем шестом чувстве и реагируете на все возникающие внутренние ощущения. Благодаря своей интуиции вы достигли большого успеха как в карьере, так и в любовных делах.
Например, британский предприниматель Ричард Брэнсон основал корпорацию Virgin Group и сотрудничает с 400 партнерами по всему миру. Залог его успеха – способность в кратчайшие сроки определить перспективу потенциальных партнерских отношений с клиентами.
Таким образом, пройдя наш тест, вы теперь знаете свой уровень интуиции, к чему вам стоит стремиться. Ведь развивая свое шестое чувство, вы сможете значительно повысить свои шансы на успех во всех сферах жизни. Вы будете не только удачливы в делах, но и сможете уберечь себя и своих близких от опасности и внесете большой вклад в развитие общества.