Тест на интуицию: насколько у вас развита интуиция?

После того как вы ответили на все вопросы, давайте подсчитаем количество набранных баллов и определим присущий вам уровень интуиции.

Первый уровень – от 20 до 30 баллов.

Второй уровень – от 30 до 40 баллов.

Третий уровень – от 40 до 50 баллов.

Четвертый уровень – от 50 до 60 баллов.

Как было написано ранее, существует четыре уровня интуиции. У большей части населения интуиция развита в диапазоне первого–второго рубежей. Но в каждом из нас заложено умение принимать решения, руководствуясь высшим уровнем. И главная цель каждого человека – развивать максимально свое шестое чувство на протяжении всей жизни.

Результаты

Первый уровень (от 20 до 30 баллов) – Внутренняя система, сигнализирующая о возможной угрозе.

На этой стадии ваше шестое чувство способно посылать вам сигналы, символизирующие приближающуюся опасность.

К примеру, люди, которые работали в районе Манхэттена, 11 сентября перед террористической атакой «башен-близнецов» чувствовали странное чувство тревоги и беспокойства.

Приблизительно 70 % населения Земли обладают этим уровнем интуиции. Осведомившись у своих друзей и знакомых об их интуиции, вы убедитесь, что каждый хотя бы раз смог благодаря чутью избежать опасности.

В каждом человеке заложено чувство интуиции, но не каждый занимается развитием этого дара. И весьма напрасно! Ведь развитая интуиция способна помочь не только в делах, но и сохранить здоровье и жизнь человека.

Повысить работоспособность своего шестого чувства никогда не поздно. В том случае если вам удастся повысить уровень интуиции, вы сможете открыть абсолютно новые для вас жизненные перспективы.

Второй уровень (от 30 до 40 баллов) – Социальная интуиция.

Вы используете свое внутреннее чутье для того, чтобы понять эмоциональное состояние близких людей. Вы способны глубоко сопереживать окружающим и поддержать любого человека в трудную для него минуту.

Человек, обладающий этим уровнем интуиции, завершает мысль за другими людьми, способен предостеречь их от опасности.

Как правило, такой уровень интуиции присущ социальным группам, в которых налажена тесная эмоциональная связь. Если вы находитесь на этом этапе развития шестого чувства, то вы способны стать успешным управленцем (чувствуете мотивы поведения и настроение людей).

Вам необходимо развивать в себе чувство интуиции. Помимо сопереживания окружающим, вы можете воздействовать и на другие сферы свой жизни. Если вы не будете уделять времени развитию данной способности, то она может в конце концов «затухнуть».

Благодаря систематическим тренировкам, вы научитесь слышать свой внутренний голос и сможете полагаться на него не только в обыденной жизни, но и в карьерной области, творческом развитии и семейных делах.

Третий уровень (от 40 до 50 баллов) – Творческая интуиция.