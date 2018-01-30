Красотка! Недавно родившая Курникова вернулась в отличную форму и показала лица близнецов

«Вернулась к занятиям», — подписала Анна опубликованное в соцсети видео, в котором она была запечатлена во время тренировки.

Знаменитость в своих старых интервью неоднократно заявляла о том, что спорт присутствует в ее жизни практически каждый день. Бег, йога, силовые упражнения, теннис… Главное — быть в движении. Да и во время беременности, по словам матери Энрике Иглесиаса, Курниковой "не приходилось много отдыхать или посещать врачей". Как результат — спустя всего полтора месяца после родов Анна уже в идеальной форме.

A post shared by Anna Аня (@annakournikova) on Jan 29, 2018 at 12:26pm PST

Кстати о беременности — никто даже и не догадывался, что Курникова готовится стать матерью! И хотя Анна и Энрике стараются не афишировать происходящее в их личной жизни, фото детей они все же опубликовали в сети, но журналистов все равно избегают, отказываясь давать хоть какие-то комментарии. Чего не скажешь о матери и сестре певца.

В свежем номере испанского HOLA! филиппинская журналистка и телеведущая Изабель Прейслер и ее дочь Тамара Фалько Прейслер рассказали о новорожденных близнецах: «Люси похожа на Анну. У нее светлые волосы и голубые глаза. Нико — копия Энрике, он более темненький».

По словам Изабель Прейслер, вся семья невероятно счастлива.