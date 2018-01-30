Назван лучший российский фильм 2017 года

За награду в этой номинации боролись «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

В номинации «Лучшая режиссерская работа» премию получил Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь». Его соперниками в этом году были Борис Хлебников («Аритмия») и Валерий Тодоровский («Большой»).