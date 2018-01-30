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Назван лучший российский фильм 2017 года Вы уже смотрели?

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Премию в номинации «Лучшая мужская роль» получил Евгений Миронов

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Картина режиссера Клима Шипенко «Салют-7» стала лучшим игровым фильмом года по версии национальной кинопремии «Золотой орел».

За награду в этой номинации боролись «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

В номинации «Лучшая режиссерская работа» премию получил Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь». Его соперниками в этом году были Борис Хлебников («Аритмия») и Валерий Тодоровский («Большой»).

За лучшую женскую роль «Золотого орла» получила Ирина Горбачева, сыгравшая в фильме «Аритмия». Лучшей актрисой второго плана стала Алиса Фрейндлих («Карп отмороженный»). Премию в номинации «Лучшая мужская роль» получил Евгений Миронов, снявшийся в фильме «Время первых».

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