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Еда не для зимы: шесть опасных продуктов

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Перец чили

ФОТО: Kanal 2

Ниже описанные продукты питания — не только пустая трата денег, но и легкий способ подхватить ангину, грипп и прочие заболевания.

Зимой особенно осторожно нужно относиться к тому, что кладешь в свой рот. Ибо оно легко сможет нанести удар по твоему иммунитету, пишет Mport.ua.

Молокопродукты

Зимой в супермаркеты, как правило, привозят так называемое восстановленное молоко, в котором содержится минимальное количество необходимых организму полезных веществ. В довесок многие маститые гуру питания утверждают, что молочка охлаждает. С такой в холодный сезон подхватить ангину, грипп, или еще что-то в в этом духе — плевое дело.

Лосось

Вылов лосося разрешен с февраля по август. Остальное время его либо вылавливают Бог знает где, либо запаковывают в консервы, из-за чего рыбка тоже уже не та.

Помидоры

Зимние помидоры — тоже сплошная химия. Тем, кто ну совсем не может жить без этого съедобного счастья, рекомендуем налегать на домашние томатные соки и консервированные помидоры.

Сахар

Ну чем же еще согреться зимой, как не горячим чаем с сахаром. А зря: медики утверждают, что его повышенное потребление снижает иммунитет. Наш тебе совет: вместо сахарку насыпь-ка в чай лучше меду — он и полезнее, и здоровее.

Стручковая фасоль

Стручковая фасоль. Любим ее за нежный вкус и тонну полезных свойств. Однако в замороженном виде (в котором ее продают зимой) фасоль довольно волокнистая и жесткая. А восточная медицина вообще относит ее (как и остальные бобовые) к категории охлаждающих продуктов. Так что зимой от употребления данной еды лучше отказаться.

Кайенский перец

Он одной левой прочистит заложенный нос. Но есть побочный эффект — вызовет бурю в желудке. Избегай кайенского перца, если простудился или гриппуешь — продукт раздражает воспаленные слизистые дыхательных путей и усиливает их отеки.

Здоровая альтернатива в холодный сезон — имбирь: он снимает тошноту и успокаивает желудок, а теплый имбирный чай согревает в январские морозы.

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