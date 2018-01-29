Анастасия Волочкова поделилась нежными фото с новым возлюбленным (ФОТО)

На днях скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram пару снимков, на которых она запечатлена со своим новым возлюбленным. Первая - черно-белая - фотография набрала больше 30 тысяч «лайков», а подписала ее Настя просто и понятно: «Любите и будьте любимы». Подпись ко второму - уже цветному - фото тоже весьма лаконична: «Какое счастье быть любимой!».

Как сообщает издание StarHit, новым любимым мужчиной Анастасии Волочковой стал 40-летний Михаил Логинов из Иркутска. По данным СМИ, он вовсе не является состоятельным бизнесменом. Более того, мужчина уже был дважды женат.

После развода программист остался ни с чем и сейчас проживает вместе с сыном. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова, как известно, живет на два города - то в Москве, то в Санкт-Петербурге. Она два с половиной года состояла в отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым, а в 2007 году вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина.

Как будет развиваться очередной роман эпатажной балерины, остается только догадываться.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 25, 2018 at 2:51pm PST