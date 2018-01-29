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Это может случиться даже в 23 года... Девушка приняла инсульт за похмелье, но ее смогли спасти

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Алкоголь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Когда утром после вечеринки Молли Докерти почувствовала себя очень плохо, она решила, что во всем виновата пара лишних бокалов просекко. К счастью, ее спасли соседи, оказавшиеся дома, а иначе этой истории не было бы, пишет Medialeaks.

С Молли случился тяжелый инсульт, от последствий которого она теперь лечится. И предупреждает: это может случиться даже с очень молодыми людьми и каждому стоит проверить, не входит ли он в группу риска.

Это случилось в прошлом году. 23-летняя шотландка по имени Молли Докерти проснулась после бурной вечеринки с подругами и почувствовала себя нехорошо. Она решила попить воды, а потом ещё поспать, но дело обернулось совсем плохо.

На вечеринке Молли пила просекко и решила, что порядком перебрала: мысли путались, зрение подводило, ноги и руки не слушались. Стакан воды и крепкий сон могли бы спасти девушку, если бы дело действительно было в алкоголе. Но случилось совершенно другое.

Позднее Молли рассказала Daily Record, что ей даже в голову не пришло, что у неё может случиться инсульт. Как правило, это случается с людьми пенсионного возраста и крайне редко — с двадцатилетними. Но диагноз в больнице ей поставили именно такой.

Это как будто кто-то щёлкнул выключателем. Я потеряла равновесие и не могла пошевелить ничем с правой стороны. Я подумала, что меня просто вырубает от похмелья, что-то пробормотала и осознала, что теряю способность говорить. Решив, что мне надо просто немного отлежаться, я подождала пять минут и хотела пойти обратно в кровать, но уже не могла ходить.

Даже и тогда Молли не осознала, что случилось. Поняв, что дело плохо, она позвонила соседям, и те, услышав её странную речь, прибежали на помощь. Молли срочно доставили в больницу и очень вовремя: если бы она потеряла сознание в постели, скорее всего, её уже не удалось бы спасти.

Две недели девушка провела в госпитале, где проходила различные процедуры, восстанавливающие кровообращение в мозге и помогающие наладить его работу. А потом ещё шесть недель находилась в восстановительном центре, где почти что заново училась нормально двигаться. Во всём ей помогала молодая мама.

Она всё делала за меня: причёсывала, завязывала шнурки, застёгивала пуговицы. Как будто я снова стала младенцем.

Через семь месяцев после удара Молли снова может ходить и даже бегать, нормально разговаривать и работать, хотя кое-что изменилось навсегда. Молли серьёзно занималась спортом: лыжами и кикбоксингом. Теперь от единоборств пришлось отказаться. Зато Молли активно участвует в работе Фонда помощи при инсультах, а также в кампаниях по сбору средств, пишет о работе фонда.

Врачи считают, что одной из причин, по которой у Молли случился инсульт, могли стать противозачаточные таблетки, которые она принимала в течение последних шести лет. По крайней мере, серьёзные гормональные препараты могут поместить человека в группу риска.

Раньше мы писали о том, как жительница Калифорнии судилась с салоном красоты из-за инсульта, который произошёл у неё через несколько дней после посещения парикмахера. К своему иску она приложила заключение медиков, подтвердивших, что причиной могла стать мойка, пережавшая сосуды шеи. В любом случае, вывод из этой истории можно сделать такой: инсульт может случиться в любом возрасте, и главное — вовремя понять, что происходит.

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