Установлено, что люди занимаются сексом не больше 19 минут

Онлайн-сексшоп Великобритании провёл у себя на сайте необычный опрос. У клиентов спросили – как долго они обычно занимаются сексом.
Выяснилось, что у большинства на интим уходит не больше 19 минут, при этом 10 из них длятся предварительные ласки и только 9 собственно половой акт, пишет Menscult.ua.
Столь скромные результаты не смущают участников опроса. 52% из них заявили, что вполне удовлетворены такой продолжительностью акта.
Дольше заниматься сексом хотели бы 23% мужчин и 29% женщин.
Как пишет «Миксньюс», в опросе приняли участие порядка 4 тысяч человек.
Ранее похожее исследование проводил американский учёный Кристен Марк. Однако он выяснял, сколько длится идеальный секс. Выяснилось, что всего 10 минут.