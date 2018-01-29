Установлено, что люди занимаются сексом не больше 19 минут

Выяснилось, что у большинства на интим уходит не больше 19 минут, при этом 10 из них длятся предварительные ласки и только 9 собственно половой акт, пишет Menscult.ua.

Столь скромные результаты не смущают участников опроса. 52% из них заявили, что вполне удовлетворены такой продолжительностью акта.

Дольше заниматься сексом хотели бы 23% мужчин и 29% женщин.

Как пишет «Миксньюс», в опросе приняли участие порядка 4 тысяч человек.