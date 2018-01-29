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Установлено, что люди занимаются сексом не больше 19 минут

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Секс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Онлайн-сексшоп Великобритании провёл у себя на сайте необычный опрос. У клиентов спросили – как долго они обычно занимаются сексом.

Выяснилось, что у большинства на интим уходит не больше 19 минут, при этом 10 из них длятся предварительные ласки и только 9 собственно половой акт, пишет Menscult.ua.

Столь скромные результаты не смущают участников опроса. 52% из них заявили, что вполне удовлетворены такой продолжительностью акта.

Дольше заниматься сексом хотели бы 23% мужчин и 29% женщин.

Как пишет «Миксньюс», в опросе приняли участие порядка 4 тысяч человек.

Ранее похожее исследование проводил американский учёный Кристен Марк. Однако он выяснял, сколько длится идеальный секс. Выяснилось, что всего 10 минут.

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