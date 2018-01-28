Известный российский режиссер умерла в 37 лет. У нее остались пять детей

На 37-м году жизни умерла режиссер Мария Саакян. О ее смерти сообщил критик Андрей Плахов.
"Ее убил рак", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook. О дате прощания с деятелем кино будет объявлено отдельно, пишет Dni.ru.
Саакян успела снять всего пять картин – "Прощание" (короткометражка), "Маяк", "Это не я", "Энтропия", "Чеснок, лук и перец". Ее первая работа была удостоена внимания сразу на нескольких крупных международных фестивалях.
О личной жизни Саакян известно не так много. Она была матерью пятерых детей. Муж режиссера – американец армянского происхождения.
За столь короткую карьеру ей удалось получить две награды. Саакян завоевала приз союза армянских кинематографистов за фильм "Маяк" и национальную кинопремию Армении "Айак" за ленту "Это не я".