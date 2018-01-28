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  • Известный российский режиссер умерла в 37 лет. У нее остались пять детей

Известный российский режиссер умерла в 37 лет. У нее остались пять детей

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ФОТО: Facebook Нуне Манучарян‎

На 37-м году жизни умерла режиссер Мария Саакян. О ее смерти сообщил критик Андрей Плахов.

"Ее убил рак", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook. О дате прощания с деятелем кино будет объявлено отдельно, пишет Dni.ru.

Саакян успела снять всего пять картин – "Прощание" (короткометражка), "Маяк", "Это не я", "Энтропия", "Чеснок, лук и перец". Ее первая работа была удостоена внимания сразу на нескольких крупных международных фестивалях.

О личной жизни Саакян известно не так много. Она была матерью пятерых детей. Муж режиссера – американец армянского происхождения.

За столь короткую карьеру ей удалось получить две награды. Саакян завоевала приз союза армянских кинематографистов за фильм "Маяк" и национальную кинопремию Армении "Айак" за ленту "Это не я".

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