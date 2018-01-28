Обезглавленное и расчлененное тело пропавшей модели нашли в двух чемоданах

Подозреваемый в жестокой расправе над девушкой попытался покончить с собой во время задержания.
Пропавшую в США модель Сару Жгоул нашли мертвой в багажнике автомобиля BMW в Алохе, штат Орегон. Об этом пишет The Oregonian.
Как сообщает издание, обезглавленное и расчленённое тело 28-летней модели и актрисы обнаружили в двух чемоданах в багажнике чёрного автомобиля 25 января. Однако информация была обнародована только сейчас.
Мужчина, который подозревается в жестокой расправе над девушкой, попытался покончить с собой во время задержания. По словам очевидцев, он в течение часа скрывался в овраге, а его крики были "полны отчаяния". Что толкнуло мужчину на зверское убийство, не известно.
У погибшей остался маленький ребенок, передает Life.
Woman murdered in #Aloha neighborhoodhttps://t.co/JbPlFHeQPi— KUIK Radio - AM 1360 (@KUIKRadio) 26 января 2018 г.
The victim is identified as 28-year-old Sara Zghoul. Police arrested the suspect late Thursday night. pic.twitter.com/6VjhoQe39d