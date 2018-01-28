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  • Обезглавленное и расчлененное тело пропавшей модели нашли в двух чемоданах

Обезглавленное и расчлененное тело пропавшей модели нашли в двух чемоданах

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ФОТО: Скриншот с Instagram/jdmintegurl

Подозреваемый в жестокой расправе над девушкой попытался покончить с собой во время задержания.

Пропавшую в США модель Сару Жгоул нашли мертвой в багажнике автомобиля BMW в Алохе, штат Орегон. Об этом пишет The Oregonian.

Как сообщает издание, обезглавленное и расчленённое тело 28-летней модели и актрисы обнаружили в двух чемоданах в багажнике чёрного автомобиля 25 января. Однако информация была обнародована только сейчас.

Мужчина, который подозревается в жестокой расправе над девушкой, попытался покончить с собой во время задержания. По словам очевидцев, он в течение часа скрывался в овраге, а его крики были "полны отчаяния". Что толкнуло мужчину на зверское убийство, не известно.

У погибшей остался маленький ребенок, передает Life.

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