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  • Опа! Ким Кардашян устроила в Малибу откровенную фотосессию

Опа! Ким Кардашян устроила в Малибу откровенную фотосессию Снимки папарацци

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ФОТО: Vida Press

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян, несмотря на то, что стала матерью троих детей, не стесняется гулять по пляжу в прозрачном платье, информирует The Sun.

Оказывается, подобный туалет был выбран для участия в фотосессии в Малибу. При этом журналисты отмечают, что она совсем не стеснялась своего обнаженного тела и мило улыбалась на камеру.

ФОТО: Vida Press

Затем звезда принялась позировать на фоне волн в кремовом бюстгальтере.

ФОТО: Vida Press

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