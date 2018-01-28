Опа! Ким Кардашян устроила в Малибу откровенную фотосессию Снимки папарацци
28 января 2018 г., 15:38
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян, несмотря на то, что стала матерью троих детей, не стесняется гулять по пляжу в прозрачном платье, информирует The Sun.
Оказывается, подобный туалет был выбран для участия в фотосессии в Малибу. При этом журналисты отмечают, что она совсем не стеснялась своего обнаженного тела и мило улыбалась на камеру.
Затем звезда принялась позировать на фоне волн в кремовом бюстгальтере.