Народ в ужасе! Мадонна показала беременность
28 января 2018 г., 14:27
Популярная певица демонстрирует одежду для беременных с бокалом шампанского в руках.
Мадонна всегда отличалась безбашенными выходками. Так, на недавней презентации одежды для беременных певица имитирует интересное положение.
Будущего малыша «беременная» мать успокаивает шампанским. Видео поп-звезда опубликовала в своем Instagram, после чего оно со скоростью света разлетелось по всему интернету. В адрес 59-летней певицы полетели сотни тысяч нелестных высказываний и комментариев.