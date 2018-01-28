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  • Народ в ужасе! Мадонна показала беременность

Народ в ужасе! Мадонна показала беременность

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ФОТО: Instagram/Instagram

Популярная певица демонстрирует одежду для беременных с бокалом шампанского в руках.

Мадонна всегда отличалась безбашенными выходками. Так, на недавней презентации одежды для беременных певица имитирует интересное положение. 

Будущего малыша «беременная» мать успокаивает шампанским. Видео поп-звезда опубликовала в своем Instagram, после чего оно со скоростью света разлетелось по всему интернету. В адрес 59-летней певицы полетели сотни тысяч нелестных высказываний и комментариев.

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