Без трусов: популярнейший эстонский блогер балует Лас-Вегас стриптизом

Блогер Мартти Халлик вместе со своей возлюбленной певицей Лийной Ариадной Педаник путешествует по Америке. Парочка уже добралась до Лас-Вегаса.

Ютубер опубликовал в Instagram провокационный снимок, сделанный на балконе отеля в Лас-Вегасе. Мужчина без трусов на прозрачном балконе встречает новый день, к городе передом, к фотографу — задом. Неужели он так зарабатывает на жизнь?