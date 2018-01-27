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  • Без трусов: популярнейший эстонский блогер балует Лас-Вегас стриптизом

Без трусов: популярнейший эстонский блогер балует Лас-Вегас стриптизом

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Мартти Халлик

ФОТО: Instagram

Фанаты эстонской Youtube-звезды в беспокойстве, неужели парень таким образом зарабатывает карманные деньги?

Блогер Мартти Халлик вместе со своей возлюбленной певицей Лийной Ариадной Педаник путешествует по Америке. Парочка уже добралась до Лас-Вегаса.

Ютубер опубликовал в Instagram провокационный снимок, сделанный на балконе отеля в Лас-Вегасе. Мужчина без трусов на прозрачном балконе встречает новый день, к городе передом, к фотографу — задом. Неужели он так зарабатывает на жизнь? 

 

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