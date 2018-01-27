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  • Этот парень изменял своей девушке пять лет, и вот как она отомстила ему

Этот парень изменял своей девушке пять лет, и вот как она отомстила ему

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Секс

ФОТО: Scanpix

Девушка встречалась с парнем 5 лет и вдруг случайно узнала, что он постоянно ей изменял, поэтому она решилась на спокойный, но отважный шаг:

«Однажды утром я пришла к нему домой, чтобы удивить вкусным завтраком и его любимой видеоигрой, но вместо этого обнаружила, что он спит голым в обнимку со своей бывшей.

Он не слышал, как я вошла, поэтому я тихонько закрыла дверь его спальни и оставила завтрак и игру на кухонном столике вместе с ключом от его дома.

Я села в машину, деактивировала свой Facebook и заблокировала его во всех других социальных сетях. Затем я позвонила своему сотовому оператору и изменила свой номер телефона.

Я написала членам семьи и близким друзьям, что мы больше не вместе и что я заблокировала его в социальных сетях. Я не сказала им - почему.

Я не продлила аренду своей квартиры и съехала, а также нашла работу в другом городе.

Я самоустранилась из его жизни без малейшего объяснения и возможности к диалогу. Я исчезла после его предательства, и, думаю, что его отсутствие поможет не только сосредоточиться на себе, но и заставит его чувствовать себя хуже некуда, когда он вспомнит, как нам было хорошо в течение этих 5 лет».

Как вы думаете, правильно ли она поступила со своим парнем? Пишет Soulpost.ru.

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