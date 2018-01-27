Случайно оказался на брачном ложе: в Москве на свадьбе убили гостя

Свадебные гуляния 36-летней москвички и ее 41-летнего мужа закончились убийством одного из гостей.

Анастасия Нестерова и Алексей Скоробогатов поженились 21 января. После празднований пара отправилась в отель. По роковой случайности вместе с ними поехал один из приглашенных. Оказавшись в номере для новобрачных, 34-летний Илья Каплун разделся и лег спать.

Новоявленный муж нашел в своей постели мужчину и ударил его по голове бутылкой из-под шампанского. После этого Скоробогатов скрылся, а Каплуна увезли в больницу, где он впал в кому, а через два дня скончался.