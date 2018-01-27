суббота, 27 января 2018 г.
EST
ENG
Помнят ли эстонцы слова гимна республики?

Видео

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Суррогатная мать родила Маликову третьего ребенка

Суррогатная мать родила Маликову третьего ребенка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дмитрий Маликов

ФОТО: Bobylev Sergey/ITAR-TASS/Scanpix

Ребeнок появился на свет от суррогатной матери в одной из петербургских элитных клиник. Маликов принял поздравления с отцовством.

Дмитрий Маликов с дочерью

ФОТО: Scanpix

В разговоре с SUPER артист был немногословен: "Спасибо, но я пока не хочу давать комментарии. Мне нужно немного времени". Именно так он отреагировал на поздравления с этим счастливым событием.

Напомним, супруга артиста Елена на семь лет его старше. У пары уже есть старшая дочь Стефания. Ей 17 лет. Девушка – студентка МГИМО.

Кроме того, у супруги Дмитрия Маликова есть дочь Ольга от первого брака. Она фотограф, выпускница МГИМО, училась в Париже. Сестра Стеши замужем за бизнесменом Джамалом Халиловым. У пары подрастает дочь Анна.

A post shared by @steshamalikova on

Актуально

Читать также

НАВЕРХ