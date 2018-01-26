Ученые заявили, что мастурбация опасна для здоровья

Для начала цифры: 95% мужчин и 70% женщин, не состоящих в отношениях, регулярно снимают сексуальное напряжение самостоятельно. Слухи о том, что мастурбация способствует развитию слепоты или бесплодия, по данным медиков и ученых, сильно преувеличены. Напротив, высвобождение дофамина "в процессе" и активация центра удовольствия головного мозга могут послужить своеобразным анальгетиком при сильных болях. Уже доказано, что мастурбация позволяет женщинам снизить болевые ощущения при менструальных спазмах.

Большая польза мастурбации давно доказана и для мужчин. Много лет назад ученые доказали, что мастурбация позволяет снизить вероятность развития аденомы и рака предстательной железы. Отдельные специалисты даже вывели среднюю формулу сексуальной активности — ученые из Гарварда выяснили, что мастурбация от 18 до 20 раз в месяц снижает риск возникновения доброкачественных и злокачественных образований на треть.

Однако не все так здорово, как кажется на первый взгляд. Несмотря на то что мастурбация является важной составляющей сексуального здоровья, слишком серьезный подход к этому занятию может быть чреват резким повышением давления крови. Постоянного влияния на повышение кровяного давление мастурбация не оказывает, но скрытые заболевания сосудов и сердечно-сосудистой системы в целом могут привести на больничную койку.