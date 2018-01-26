Она — просто космос! Известная эстонская певица на музыкальном шоу показала сексуальное тело (ФОТО)

Именно в таком виде эстонская певица пришла на церемонию вручения музыкальных премий Эстонии. Чем вызвала восторг поклонников.

Певица не зря так старалась, ведь награда в номинации «Певица года» досталась именно ей. Артистке, кстати, всего 24 года, а она уже так популярна и успешна.