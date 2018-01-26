пятница, 26 января 2018 г.
EST
ENG
Я просыпаюсь в одно утро, а у аккаунта плюс пять тысяч новых подписчиков

Армине

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Она — просто космос! Известная эстонская певица на музыкальном шоу показала сексуальное тело (ФОТО)

Она — просто космос! Известная эстонская певица на музыкальном шоу показала сексуальное тело (ФОТО)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: AFP / Scanpix

Сиреневое платье на этой эстонской певице смотрится просто потрясающе! Но не только оно, еще тело Лийс Лемсалу. Сразу видно, что артистка ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. 

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: Madis Sinivee

Именно в таком виде эстонская певица пришла на церемонию вручения музыкальных премий Эстонии. Чем вызвала восторг поклонников. 

Певица не зря так старалась, ведь награда в номинации «Певица года» досталась именно ей. Артистке, кстати, всего 24 года, а она уже так популярна и успешна. 

Смотрите фото! 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ