Джоли и Питт впервые за долгое время пришли к соглашению

Напомним, о том, что одна из самых красивых пар Голливуда подает на развод, стало известно в 2016 году, тогда же Анджелина указала в документах, что она намерена добиться полной опеки над детьми. Питт несколько раз пытался оспорить в суде иск Анджелины и добиться права совместной опеки.

Почти полтора года спустя бывшим супругам удалось прийти к соглашению. Инсайдер рассказал, что Питту и Джоли удалось договориться о совместной опеке над детьми. Джоли отказалась от единоличной опеки и готова к тому, что Питт возьмет на себя часть родительских обязанностей. Источник добавил, что развод тоже будет в скором времени урегулирован.