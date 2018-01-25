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  • Джоли и Питт впервые за долгое время пришли к соглашению

Джоли и Питт впервые за долгое время пришли к соглашению

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Джоли и Питт

ФОТО: Scanpix

В феврале Брэд Питт и Анджелина Джоли встретятся в суде, где будут решать вопрос об опеке над шестью детьми, сообщает Сегодня со ссылкой на журнал Life and Style.

Напомним, о том, что одна из самых красивых пар Голливуда подает на развод, стало известно в 2016 году, тогда же Анджелина указала в документах, что она намерена добиться полной опеки над детьми. Питт несколько раз пытался оспорить в суде иск Анджелины и добиться права совместной опеки.

Почти полтора года спустя бывшим супругам удалось прийти к соглашению. Инсайдер рассказал, что Питту и Джоли удалось договориться о совместной опеке над детьми. Джоли отказалась от единоличной опеки и готова к тому, что Питт возьмет на себя часть родительских обязанностей. Источник добавил, что развод тоже будет в скором времени урегулирован.

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