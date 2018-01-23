Тысячи евро: муж президента Керсти Кальюлайд годами был должником
23 января 2018 г., 18:45
Муж президента Керсти Кальюлайд Георгий-Рене Максимовский годами жил в долгах, поскольку за его квартиру в Ласнамяэ на улице Махтра постоянно рост долг за неуплату коммунальных услуг.
Правление квартирного товарищества и советник по связям с общественностью президента Эстонии Таави Линнамяэ подтвердили, что на сегодняшний день долг полностью погашен, но, например, в 2014 году он составлял 2544 евро, передает Õhtuleht.