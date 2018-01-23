Неожиданно... Сеть в недоумении из-за странного поступка Бузовой

Зато не стали молчать комментаторы в Сети. Отметим, что многие из отзывов оказались весьма ехидными и язвительными: "О неееет! Как же я без ее инсты теперь!!! Постойте, я ни разу и не заходил в него.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", "Вот это новость! Молния!", "Верните Бузову! У нее самый лучший интаграм!", "Россияне в глубоком трауре...", "Осталось для полного счастья закрыть рот, которым она "поет", "На кого ж ты нас оставилаааа. Горе-то какоеее", "она лишила нас будущего, зачем она это сделала, как же мы без ее инстаграма?", "Боже, только не это!"