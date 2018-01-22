Порнозвезда сообщила о массовых случаях домогательств детей

Французская порноактриса Никита Белуччи сообщила, что подростки заваливают ее пошлыми письмами. По ее словам, школьники предлагают ей интимные отношения, признаются в любви и просят лишить их девственности, пишет Ridus.ru.

Звезда фильмов для взрослых считает такое поведение детей недопустимым. В своем Twitterона опубликовала письма 13-летних подростков и обратилась к их родителям с сообщением «Для тех, кто заботится о своих детях… или нет».

Перестаньте перекладывать свою ответственность на секс-работников. Да, доступ к порнографии предельно упрощен и бесконтролен, но насколько нормально получать сообщения от детей, содержащие запросы фото, просьбы лишить их девственности?негодует Белуччи.

По словам порнозвезды, письма, которые присылают школьники, унижают ее.

«Чувак, 13 лет. Подумай о своем поведении, сделай домашнее задание и не пиши мне больше, иначе я покажу скрин твоим родителям», — пригрозила актриса.