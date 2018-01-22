Сергей Лазарев продолжает отдыхать со своим предполагаемым любовником (ФОТО)

После того, как новость о сыне певца прогремела на все российские СМИ, Лазарев попросил публику не вмешиваться в его личную жизнь и оставить в покое его семью. Однако преданные фанатки не спешили сдаваться без боя и ежечасно спрашивали певца о женщине, которая подарила ему долгожданного наследника. Когда все вопросы Сергей оставил без ответа, поклонницы сами принялись за дело и начали собственное расследование, которое привело к неожиданным результатам, писало в 2017 году издание Fedpress.ru.

«Найти настоящую половинку Сергея Лазарева – не составило труда, стоило просто подписаться на обоих ребят в инстаграме и как все паззлы стали со временем одной общей картиной: Новый бойфренд Сергея Лазарева – генеральный директор компании «Sky Jet» 30-летний Кузнецов Дмитрий Сергеевич», - написала одна из фолловеров. Известно, что Кузнецов занимается бизнес-авиацией и предлагает своим богатым клиентам частные самолеты в любую точку мира.

В этом году всё оказалось так же просто, как и всегда. Лазарев публикует фотографии с отдыха где-то на Большом каньоне в США, на снимках артист один, но его кто-то постоянно фотографирует. Через Instagram удалось найти, что у Дмитрий Кузнецов в это же время размещает фотографии, сделанные там же.