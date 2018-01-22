понедельник, 22 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
Есть что отпраздновать!

Эвелин Ильвес

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Звезды Музыка Эксклюзив Party Жизнь Cмотри Секс Курьез Розыгрыш Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Сергей Лазарев продолжает отдыхать со своим предполагаемым любовником (ФОТО)

Сергей Лазарев продолжает отдыхать со своим предполагаемым любовником (ФОТО)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Лазарев.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Один из самых завидных «холостяков» России Сергей Лазарев в конце декабря 2016 стал главным объектом внимания светских СМИ — журналисты выяснили, что в течении 2,5 лет (на тот момент – прим.ред.) певец скрывал от публики своего сына Никиту. Ошеломленные такой новостью поклонники артиста с любопытством стали узнавать, кто же является матерью мальчика и неожиданно пришли к шокирующему открытию. Внимательный мониторинг социальных сетей артиста привел фанатов к его второй половинке. В январе 2018 года портал Limon.ee тоже решил проследить за соцсетями, чтобы узнать, с кем на сей раз отдыхает Лазарев.

После того, как новость о сыне певца прогремела на все российские СМИ, Лазарев попросил публику не вмешиваться в его личную жизнь и оставить в покое его семью. Однако преданные фанатки не спешили сдаваться без боя и ежечасно спрашивали певца о женщине, которая подарила ему долгожданного наследника. Когда все вопросы Сергей оставил без ответа, поклонницы сами принялись за дело и начали собственное расследование, которое привело к неожиданным результатам, писало в 2017 году издание Fedpress.ru.

«Найти настоящую половинку Сергея Лазарева – не составило труда, стоило просто подписаться на обоих ребят в инстаграме и как все паззлы стали со временем одной общей картиной: Новый бойфренд Сергея Лазарева – генеральный директор компании «Sky Jet» 30-летний Кузнецов Дмитрий Сергеевич», - написала одна из фолловеров. Известно, что Кузнецов занимается бизнес-авиацией и предлагает своим богатым клиентам частные самолеты в любую точку мира.

В этом году всё оказалось так же просто, как и всегда. Лазарев публикует фотографии с отдыха где-то на Большом каньоне в США, на снимках артист один, но его кто-то постоянно фотографирует. Через Instagram удалось найти, что у Дмитрий Кузнецов в это же время размещает фотографии, сделанные там же.

Смотрит и сравнивайте!  

Актуально

Читать также

НАВЕРХ