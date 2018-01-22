Любовь Успенская призналась в пристрастии к алкоголю

Такой вывод сделали поклонники по ее очередной публикации. Успенская разместила фото бутербродов с черной икрой. В подписи она отметила, что это отличная закуска к «рюмашке». Некоторые поклонники тут же забеспокоились, не вернулась ли артистка к пагубного увлечению. Однако волноваться не о чем: фото - лишь реклама магазина, продающего икру, пишут 7d.org.ua.