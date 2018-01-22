понедельник, 22 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
Я просыпаюсь в одно утро, а у аккаунта плюс пять тысяч новых подписчиков

Армине

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Звезды Музыка Эксклюзив Party Жизнь Cмотри Секс Курьез Розыгрыш Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Любовь Успенская призналась в пристрастии к алкоголю

Любовь Успенская призналась в пристрастии к алкоголю

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Любовь Успенская

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Проблемы с алкоголем в своем прошлом Любовь Успенская не скрывает. Однако и сейчас она не прочь пропустить рюмашку-другую. 

Такой вывод сделали поклонники по ее очередной публикации. Успенская разместила фото бутербродов с черной икрой. В подписи она отметила, что это отличная закуска к «рюмашке». Некоторые поклонники тут же забеспокоились, не вернулась ли артистка к пагубного увлечению. Однако волноваться не о чем: фото - лишь реклама магазина, продающего икру, пишут 7d.org.ua.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ