Любовь Успенская призналась в пристрастии к алкоголю
21 января 2018 г., 19:49
Проблемы с алкоголем в своем прошлом Любовь Успенская не скрывает. Однако и сейчас она не прочь пропустить рюмашку-другую.
Такой вывод сделали поклонники по ее очередной публикации. Успенская разместила фото бутербродов с черной икрой. В подписи она отметила, что это отличная закуска к «рюмашке». Некоторые поклонники тут же забеспокоились, не вернулась ли артистка к пагубного увлечению. Однако волноваться не о чем: фото - лишь реклама магазина, продающего икру, пишут 7d.org.ua.