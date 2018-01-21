Школьник в США похвастался другу сексом с учительницей и довел ее до суда

Администрация одной из школ Бронкса сообщила полиции о предполагаемой сексуальной связи 29-летней учительницы социологии Дори Майерс с ее 14-летним учеником. В пятницу женщину арестовали. Прокурор запросил за нее залог в размере 50 тысяч долларов и заявил, что Майерс «опорочила авторитет профессии», пишет Lenta.ru.

Адвокат обвиняемой заявил, что Майерс, жена местного шерифа полиции, отрицает свою вину. Он отметил, что она также основала команду по легкой атлетике в школе, в которой работает с 2014 года. «Достаточно обвинения лишь одного человека, чтобы в этом городе кого-то арестовали, она — образцовый гражданин, который будет отстаивать свое честное имя», — добавил адвокат.

Издание сообщает, что в то же время Майерс публиковала в своих социальных сетях фотографии с алкоголем и в одежде с надписями «шампанское весь день» и «виски меня заводит», которые позже удалила со своей страницы.