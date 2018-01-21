воскресенье, 21 января 2018 г.
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  • Мужики, меняйте работу! Стало известно, мужчин каких профессий предпочитают женщины в «Тиндере»

Мужики, меняйте работу! Стало известно, мужчин каких профессий предпочитают женщины в «Тиндере»

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Фотограф. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

Приложение для знакомств Tinder опубликовало статистику, представители каких профессий пользуются у граждан обоих полов наибольшей популярностью.

Оказалось, что мужчины предпочитают представительниц творческих профессий.

Первые три места заняли фотограф, графический дизайнер и визажист, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.

По исследованию, проведенному в Tinder, девушкам, указавшим эти профессии, мужчины ставили лайки чаще всего.

Замыкает десятку профессия врача.

Женщины (как и всегда) оказались более практичны и предпочитают предпринимателей, продюсеров и спортивных тренеров.

А вот всякие музыканты и дизайнеры котируются у них значительно ниже.

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