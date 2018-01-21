Мужики, меняйте работу! Стало известно, мужчин каких профессий предпочитают женщины в «Тиндере»
21 января 2018 г., 17:47
Приложение для знакомств Tinder опубликовало статистику, представители каких профессий пользуются у граждан обоих полов наибольшей популярностью.
Оказалось, что мужчины предпочитают представительниц творческих профессий.
Первые три места заняли фотограф, графический дизайнер и визажист, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.
По исследованию, проведенному в Tinder, девушкам, указавшим эти профессии, мужчины ставили лайки чаще всего.
Замыкает десятку профессия врача.
Женщины (как и всегда) оказались более практичны и предпочитают предпринимателей, продюсеров и спортивных тренеров.
А вот всякие музыканты и дизайнеры котируются у них значительно ниже.