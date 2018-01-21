Мужики, меняйте работу! Стало известно, мужчин каких профессий предпочитают женщины в «Тиндере»

Оказалось, что мужчины предпочитают представительниц творческих профессий.

Первые три места заняли фотограф, графический дизайнер и визажист, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.

По исследованию, проведенному в Tinder, девушкам, указавшим эти профессии, мужчины ставили лайки чаще всего.

Замыкает десятку профессия врача.

Женщины (как и всегда) оказались более практичны и предпочитают предпринимателей, продюсеров и спортивных тренеров.