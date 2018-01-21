Мерзкие вещи, которые женщины делают наедине

Далеко не все барышни сделаны из сахара и специй. Об этом вслух не говорят. В этом тебе никто никогда не признается. Об этом кроме своего любимого мужского журнала ты больше нигде не прочтешь.
Смотрят порно
Все смотрят порно. И не только смотрят. Но мужества признаться в этом хватает совсем немногим. Как правило, в список оных входят только мужчины, пишет Mport.ua.
Танцуют перед зеркалом
Представляют, что они — некто вроде Дженнифер Лопес, у ног многотысячная аудитория. Выскакивают перед зеркалом, и давай вытворять нечто вроде следующего.
Трогают себя за грудь
Полно дам, обожающих женскую грудь не хуже мужчин. Полно дам, которые, будучи без ума от женской груди, не стесняются ее трогать: как наедине, так и откровенно перед камерой.
Едят
Причем едят много и что-попало. По фигурам потом оно и видно.
Пытаются влезть в старые джинсы
После неудачной попытки клянутся-божатся, что с понедельника никаких пиццы и пончиков, только яблоки, кефир и фитнес.
Боятся
Например, когда смотрят страшное кино. В таких случаях ведут себя очень сродни котику на гифке ниже.
Селфи
Если две барышни остались вдвоем, зуб даем: они обязательно наштампуют кучу фото, половина из которых — селфи.
Едят прямо из банки
Они всегда ругаются, когда мы ложкой наяриваем еду прямо из банки. А сами сплошь и рядом делают так же.
Не моют голову
Зачем ее мыть, если можно завязать хвост, или надеть шляпку?
Плачут, когда хорошая песня или клип
Ну ладно, фильм. Но полно барышень, которые даже за считанные секунды успевают растрогаться происходящим и пустить слезу. Да такую, что едва ли не истерика. Слава Богу, чаще всего они делают это наедине.