Мерзкие вещи, которые женщины делают наедине

Смотрят порно

Все смотрят порно. И не только смотрят. Но мужества признаться в этом хватает совсем немногим. Как правило, в список оных входят только мужчины, пишет Mport.ua.

Танцуют перед зеркалом

Представляют, что они — некто вроде Дженнифер Лопес, у ног многотысячная аудитория. Выскакивают перед зеркалом, и давай вытворять нечто вроде следующего.

Трогают себя за грудь

Полно дам, обожающих женскую грудь не хуже мужчин. Полно дам, которые, будучи без ума от женской груди, не стесняются ее трогать: как наедине, так и откровенно перед камерой.

Едят

Причем едят много и что-попало. По фигурам потом оно и видно.

Пытаются влезть в старые джинсы

После неудачной попытки клянутся-божатся, что с понедельника никаких пиццы и пончиков, только яблоки, кефир и фитнес.

Боятся

Например, когда смотрят страшное кино. В таких случаях ведут себя очень сродни котику на гифке ниже.

Селфи

Если две барышни остались вдвоем, зуб даем: они обязательно наштампуют кучу фото, половина из которых — селфи.

Едят прямо из банки

Они всегда ругаются, когда мы ложкой наяриваем еду прямо из банки. А сами сплошь и рядом делают так же.

Не моют голову

Зачем ее мыть, если можно завязать хвост, или надеть шляпку?

Плачут, когда хорошая песня или клип