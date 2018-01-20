Названа истинная причина смерти 20-летней порноактрисы, найденной в отеле Лос-Анджелеса

Как стало известно полиции Лос-Анджелеса, за несколько месяцев до смерти Лекси Роуз Форд планировала завязать с наркотиками и алкоголем и даже обращалась за этим к специалистам, пишет the Sun. Но, видимо, усилий Лекси Роуз оказалось недостаточно.

Девушка уже больше месяца серьёзно болела из-за инфекции почек и мочевыводящих путей, которая и привела к смертельному сепсису. Уже бездыханной в своём отеле она пролежала больше 12 часов. Полиция обнаружила тело Лекси Роуз голым, начиная с талии. По её ногам текли выделения. Позже следователи наткнулись на жалобу актрисы на самочувствие в посте на ее профиле на "Фейсбуке".

"Я серьезно больна, но слишком напугана, чтобы пойти в больницу и показаться врачам...", - писала она.

ФОТО: LA Direct Models/ MEGA/LA Direct Models/ MEGA