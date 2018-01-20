Названа истинная причина смерти 20-летней порноактрисы, найденной в отеле Лос-Анджелеса

Ранее предполагалось, что 20-летняя американская порнозвезда Оливия Нова (настоящее имя — Лекси Роуз Форд) могла покончить с собой под действием наркотических веществ, пишет Лайф.
Как стало известно полиции Лос-Анджелеса, за несколько месяцев до смерти Лекси Роуз Форд планировала завязать с наркотиками и алкоголем и даже обращалась за этим к специалистам, пишет the Sun. Но, видимо, усилий Лекси Роуз оказалось недостаточно.
Девушка уже больше месяца серьёзно болела из-за инфекции почек и мочевыводящих путей, которая и привела к смертельному сепсису. Уже бездыханной в своём отеле она пролежала больше 12 часов. Полиция обнаружила тело Лекси Роуз голым, начиная с талии. По её ногам текли выделения. Позже следователи наткнулись на жалобу актрисы на самочувствие в посте на ее профиле на "Фейсбуке".
"Я серьезно больна, но слишком напугана, чтобы пойти в больницу и показаться врачам...", - писала она.
Лекси Роуз Форд начала сниматься в фильмах для взрослых в марте прошлого года. Она сотрудничала с такими студиями, как Brazzers, Naughty America, Digital Sin и другими. Сейчас ее родные собирают деньги на ее похороны через благотворительную страницу. На их счету уже есть больше $10 тыс.