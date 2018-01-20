Девушка сделала предложение парню, встав на колени прямо в магазине, но получила отказ

На кадрах видно, что действия влюбленной девушки стали для молодого человека настоящим сюрпризом. Он растерянно разводит руками и пытается сделать вид, что не имеет к происходящему никакого отношения. В конце концов ему удается уговорить девушку подняться, и он покидает место действия, оставляя ее переживать личную драму в окружении друзей.

По информации Mirror, возлюбленный коленопреклоненной девушки оказался уже женат — именно эту информацию он прошептал ей на ухо. В комментариях к видео пользователи отметили, что героиня поступила очень смело, но при этом довольно глупо.