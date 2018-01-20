суббота, 20 января 2018 г.
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Девушка сделала предложение парню, встав на колени прямо в магазине, но получила отказ

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Одновременно забавное и грустное видео было снято в одном из торговых центров Нигерии: парень прилюдно отверг девушку, которая сделала ему предложение, опустившись на колено, пишет Лайф.

На кадрах видно, что действия влюбленной девушки стали для молодого человека настоящим сюрпризом. Он растерянно разводит руками и пытается сделать вид, что не имеет к происходящему никакого отношения. В конце концов ему удается уговорить девушку подняться, и он покидает место действия, оставляя ее переживать личную драму в окружении друзей.

По информации Mirror, возлюбленный коленопреклоненной девушки оказался уже женат — именно эту информацию он прошептал ей на ухо. В комментариях к видео пользователи отметили, что героиня поступила очень смело, но при этом довольно глупо.

"Детка, мне нравится твоя смелость, но мы живем в обществе, где парень должен делать предложение девушке", - пишет комментатор.

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