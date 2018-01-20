Вечер с пользой: семь потрясающих фильмов, с которых начинаются большие перемены в жизни

Белый плен

Действия происходят на просторах Антарктики. Научная экспедиция, в состав которой входят Джерри Шепард, его лучший друг Купер и геолог, отправляется на поиски метеорита. Из-за плохих погодных условий приходится оставить собак на несколько дней. Но вернуться не вышло и они долгое время выживали в жестоких снегах. Роль Пола Уокера очень трогательная.

Воспоминания о будущем

Фильм стал киноадаптацией мемуаров британской писательницы Веры Бриттейн. Героиня потеряет Первой мировой жениха, брата и многих друзей, станет добровольной медсестрой, отказавшись от учебы в Оксфорде, побывает в санитарном бараке на передовой и вернется в Англию, которая уже никогда не будет прежней. В этом фильме вы увидите, как потери бьют по человеку, а также вы увидите сильную женщину, которая выстояла там, где даже мужчины уже потеряли силы.

В погоне за счастьем

Американский биографический фильм о Крисе Гарднере. Он отец одиночка. Воспитывая пятилетнего сына, Крис изо всех сил старается сделать так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая продавцом, он не может оплатить квартиру, и их выселяют. Уил Смитт блестяще сыграл Гарднера и передал всю атмосферу фильма.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

Фильм расскажет о секретарше Джули Пауэлл — в течение года пытающейся приготовить 524 блюда по рецептам, описанным в книге Джулии Чайлд «Как овладеть искусством французской кухни». Все свои победы и поражения на кулинарном фронте девушка описывала в блоге.

Ларри Краун

До своего увольнения приветливый и любезный Ларри Краун был преуспевающим командным руководителем крупной компании, в которой он работал после службы на флоте. Под тяжестью ипотеки и будучи в неясности от того, что делать с внезапно появившимися свободными днями, Ларри направляется в местный колледж, чтобы начать все сначала.

Заплати другому

Представьте себе — вы оказываете кому-либо существенную услугу и просите этого человека отблагодарить не вас, а трех других людей, которые, в свою очередь, отблагодарят ещё троих, и так далее, распространяя тепло и доброту в мировом масштабе. Насколько действенной может оказаться подобная сердечная идея? Ученик седьмого класса Тревор МакКинни решил это проверить, начав цепочку добра.

В диких условиях