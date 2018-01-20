Узнаете себя? Как знаки Зодиака переживают кризис отношений

В отношениях бывают кризисы, однако все мы справляемся с ними по-разному. Астрологи нашли закономерности поведения разных знаков Зодиака в подобных ситуациях.
Кризис отношений — это нормально. Поняв это, можно переживать каждый из них с минимальными потерями. Любовь требует жертв, но представители каждого знака Зодиака имеют свои слабости и пороки, свой уровень эгоизма, который выводится тяжким трудом, работой над собой. Дипломатия — ключ к успеху, но не каждому из нас дано понять механизм ее действия сразу, пишет Dailyhoro.
Овен
Овны переживают любовные кризисы довольно тяжело. Несмотря на свое стремление к свободе, они не могут выбросить из головы человека при расставании. Опытные Овны знают, каково это, поэтому каждую проблему со второй половинкой переживают с большим трудом. Любовь для Овнов — работа двухсторонняя, а не односторонняя, поэтому в конфликтах они стремятся идти навстречу и понимать любимого человека. Во время кризисного времени Овны идут напролом, как и во всех других сферах жизни, но они не стремятся к разрушению. Им нужно, чтобы вторая половинка научилась думать головой, а не двигалась вслед за эмоциями. Именно поэтому у двух Овнов кризисы в отношениях случаются редко.
Телец
Тельцам нужно больше времени на решение проблем в любви. Именно они являются теми самыми людьми, которые не отпускают вторую половинку до самого конца. Они могут посвятить огромное количество времени попыткам воссоединения, когда отношения уже закончились. Эти люди — рекордсмены по восстановлению отношений после ссор и конфликтов. Для них просто не существует достаточно сильного кризиса. Отчасти Тельцы правы, когда говорят, что не собираются сдаваться, ведь проблемы бывают у всех. Лучше уж пытаться вернуть любовь, чем вовсе не дорожить ею.
Близнецы
Если у Близнецов проблемы в любви, то они, конечно же, будут просто отрываться. Нет, ну а зачем плакать? Переживать не нужно, потому что этим людям кажется, что самый лучший способ пережить бурю — просто подождать, пока она не уйдет сама. В любви так не бывает, поэтому часто получается так, что первый же серьезный кризис в отношениях с Близнецами приводит к разрыву. Если вторая половинка не сделает над собой усилие и не будет решать все самостоятельно, то Близнецы просто уйдут в себя, сказав всем «до свидания». Такова их сущность, тут уж ничего не поделаешь.
Рак
Раки в проблемных ситуациях ведут себя так, словно ничего и не было. Для них просто нет проблем. Ну, поругались, ну ладно. Ну да, любовь немного дает сбой, но зачем переживать. Раки просто не бьют тревогу — они не признают проблем в любви. С одной стороны, это хорошо, но жить так всегда не получится, особенно если сами Раки являются причиной конфликтных ситуаций или черной полосы в отношениях, в браке. Когда надвигается кризис, Раки уходят с головой в работу. Так проще всего, ведь когда не признаешь наличие проблемы, ее как будто бы и нет вовсе.
Лев
Львам в трудные периоды может быть либо все равно, либо очень тяжело. Конечно, второй вариант чаще встречается у Львов женского пола. Дамы-Львицы просто чересчур эмоциональны, поэтому обойти с ними какие-то неурядицы в отношениях будет невероятно сложно. Это, пожалуй, единственный Знак Зодиака, который имеет настолько явные различия в отношении к любовным кризисам. Мужчины-Львы более спокойные в этом плане, но тоже не прочь сорваться и сбежать в бар с друзьями, чтобы промыть свое горе алкоголем.
Дева
Девы очень переживательны. Отличие между поведением мужчин и женщин есть, но не такое яркое, как у Львов. Девы очень сильно переживают по любой мелочи, но вот только женщины этого не показывают, а мужчины сразу думают о плохом: о разводе, разрыве, о проблемах, о будущем, прошлом. В голове у Дев во время кризиса отношений происходит такой ужасный бардак, что не снился никому. Как только они это переживают, совсем не понятно, но это уже второй вопрос. Девы часто разрывают отношения, которые зашли в кризисную зону. Дело в их характере — им проще отказаться от любви, чем чинить ее.
Весы
Весам сложно перестать встречаться с человеком или жить с ним. Весы во время кризиса отношений не грустят и не боятся. Это их сильная сторона, потому что любые проблемы они могут пережить. Да, они останутся шрамом на сердце, останутся в памяти навсегда, но это ничего не значит, если впереди светлое будущее. Весы оптимистичны, причем настолько, что это кажется абсурдным. Но, с другой стороны, это позволяет им любые конфликты сводить на нет. Дипломатией они пользуются не всегда, но в отношениях с Весами всё почему-то происходит не так, как с кем-либо еще.
Скорпион
Скорпионы переживают кризис в отношениях невероятно тяжело. Они умело могут делать вид, что все нормально, но их выдает их настроение. Дело в том, что они впадают в глубокую депрессию, если в семье или в отношениях со второй половинкой что-то не так. В такие периоды Скорпионы глубоко несчастны, даже если они сами являются причиной всех бед. В этом случае они не пытаются как-то измениться — они просто продолжают гнуть свою линию и страдать, пока все вокруг не смирятся с этим и не примут их сторону. Очень трудно вести диалог с обиженным Скорпионом, который может легко погрузить в хаос всё вокруг.
Стрелец
Стрельцам проблемы любовные не наносят сильного ущерба, хотя они довольно сильно переживают. Просто они умеют переключаться, поэтому кажется, что им все равно. Смена приоритетов — это важный момент в процессе восстановления для Стрельцов. Они не меняют приоритеты в жизни — они меняют свое отношение. Есть еще одно важное качество этих людей — они с самого начала отношений ищут какие-то проблемы. Они очень ревнивы, даже если кажется, что это абсолютно не так. С ними бывает очень непросто, особенно в периоды кризиса.
Козерог
Козерогам неполадки в личной жизни приносят очень много хлопот. Эти люди не любят отводить взгляд от своих амбиций, поэтому проблемы в любви они пытаются решать очень быстро. Козероги договариваются, ищут точки соприкосновения, не идут по деструктивному пути. Им это просто не нужно, потому что им хочется, чтобы все побыстрее закончилось. Если Козерог решит, что с него хватит, то он скажет вам все в лицо, не будет ходить вокруг да около. Любовь для Козерогов важна, но терпеть всё до бесконечности они не будут. У них все решения приходят быстро, без задержек.
Водолей
Водолеям кризис в отношениях приносит много хлопот, потому что они ревнивы и скрытны. Водолеи не могут сами решить проблему, но и не дают это сделать второй половинке. Никогда не понятно до конца, чего же они хотят на самом деле. Им нужно просто больше пребывать в состоянии неурядиц, чтобы чувствовать, что они живут. С другой стороны, ссоры и кризисные времена в целом их сильно деморализуют, когда все идет не по плану. Грубо говоря, они могут полярно оценивать проблемы в личной жизни, воспринимая их по-разному. Им нужна особая мотивация.
Рыбы
Рыбы чаще остальных Знаков пользуются помощью других людей. Чтобы пережить кризис в отношениях, они расскажут об этом абсолютно всем. Во всех бедах всегда виновата вторая половинка, поэтому исправляться не нужно. Обычно у Рыб происходит все одинаково — с самой первой встречи у них в отношениях куча проблем. Исправить себя невероятно сложно, поэтому они просто продолжают гнуть свою линию, притворяясь жертвами 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Когда они встречают таких же людей, как они сами, то для них начинается настоящая череда проблем.