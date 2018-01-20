Узнаете себя? Как знаки Зодиака переживают кризис отношений

Лев

Львам в трудные периоды может быть либо все равно, либо очень тяжело. Конечно, второй вариант чаще встречается у Львов женского пола. Дамы-Львицы просто чересчур эмоциональны, поэтому обойти с ними какие-то неурядицы в отношениях будет невероятно сложно. Это, пожалуй, единственный Знак Зодиака, который имеет настолько явные различия в отношении к любовным кризисам. Мужчины-Львы более спокойные в этом плане, но тоже не прочь сорваться и сбежать в бар с друзьями, чтобы промыть свое горе алкоголем.

Дева

Девы очень переживательны. Отличие между поведением мужчин и женщин есть, но не такое яркое, как у Львов. Девы очень сильно переживают по любой мелочи, но вот только женщины этого не показывают, а мужчины сразу думают о плохом: о разводе, разрыве, о проблемах, о будущем, прошлом. В голове у Дев во время кризиса отношений происходит такой ужасный бардак, что не снился никому. Как только они это переживают, совсем не понятно, но это уже второй вопрос. Девы часто разрывают отношения, которые зашли в кризисную зону. Дело в их характере — им проще отказаться от любви, чем чинить ее.

Весы

Весам сложно перестать встречаться с человеком или жить с ним. Весы во время кризиса отношений не грустят и не боятся. Это их сильная сторона, потому что любые проблемы они могут пережить. Да, они останутся шрамом на сердце, останутся в памяти навсегда, но это ничего не значит, если впереди светлое будущее. Весы оптимистичны, причем настолько, что это кажется абсурдным. Но, с другой стороны, это позволяет им любые конфликты сводить на нет. Дипломатией они пользуются не всегда, но в отношениях с Весами всё почему-то происходит не так, как с кем-либо еще.

Скорпион

Скорпионы переживают кризис в отношениях невероятно тяжело. Они умело могут делать вид, что все нормально, но их выдает их настроение. Дело в том, что они впадают в глубокую депрессию, если в семье или в отношениях со второй половинкой что-то не так. В такие периоды Скорпионы глубоко несчастны, даже если они сами являются причиной всех бед. В этом случае они не пытаются как-то измениться — они просто продолжают гнуть свою линию и страдать, пока все вокруг не смирятся с этим и не примут их сторону. Очень трудно вести диалог с обиженным Скорпионом, который может легко погрузить в хаос всё вокруг.

Стрелец