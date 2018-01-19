Максим Галкин пострадал из-за кровавой бойни в бурятской школе

Галкин – сын кадрового офицера, родившийся в Подмосковье, в детстве переезжал по всей стране вслед за отцом. Галкины жили в Одессе, затем в Улан-Удэ, а потом вернулись в Москву. В школе на территории поселка Сосновый Бор Галкин учился два года, до пятого класса, затем с семьей вернулся в Москву, сообщает Lenta. Несмотря на краткий срок, проведенный в Сосновом Бору, артист стал участником скандала, связанного с кровавой бойней.