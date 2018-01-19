пятница, 19 января 2018 г.
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  • Максим Галкин пострадал из-за кровавой бойни в бурятской школе

Максим Галкин пострадал из-за кровавой бойни в бурятской школе

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Алла Пугачева и Максим Галкин.

ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Школа №5 в Улан-Удэ, в которой старшеклассник напал на преподавательницу, не первый раз появляется в заголовках. В заведении учился Максим Галкин.

Галкин – сын кадрового офицера, родившийся в Подмосковье, в детстве переезжал по всей стране вслед за отцом. Галкины жили в Одессе, затем в Улан-Удэ, а потом вернулись в Москву. В школе на территории поселка Сосновый Бор Галкин учился два года, до пятого класса, затем с семьей вернулся в Москву, сообщает Lenta. Несмотря на краткий срок, проведенный в Сосновом Бору, артист стал участником скандала, связанного с кровавой бойней.

Российские журналисты мгновенно начали упоминать его имя в связи со страшной историей, что не могло не сказаться на имидже артиста, хотя он не имеет к произошедшему никакого отношения.  

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