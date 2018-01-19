Чем успешные занимаются по выходным

И не для того, чтобы лежать амебой на диване перед ТВ, лениво потягивая холодное пивко. Бог дал выходные человеку для того, чтобы он продолжал двигаться к своей цели, занимаясь чем-то полезным, пишет Mport.ua.

Что такое “полезное“? Сейчас об этом расскажем. А ты внимай, и учись проводить выходные так, как это делают успешные.

Ранний подъем

Генеральный директор Apple Тим Кук каждый день встает в 03:45. В том числе и на выходных. Не знаем, чем он занимается по утрам, в котором часу ложится, и как вообще ему удается так жить, но в его успешности сомневаться не стоит — был назначен гендиректором после отставки Стива Джобса 24 августа 2011 года, и до сих пор занимает эту должность. Явно не просто так.

Чтение

Эй­ман­тас Бал­ци­у­нас, глава Travel Ticker (одно из престижных туристических агентств) говорит:

“По выходным я читаю. В книгах нахожу информацию, которая помогает мне решать рабочие задачи“.

Анализ прошедшей недели

Подводя итоги прошедшей недели, обращай внимание на то, что не получилось или получилось, но не до конца. Где какие ошибки совершил, где можно было сделать иначе, лучше. Проанализируй ситуации, себя, свое поведение, и прими меры для того, чтобы в следующий раз поступить иначе, продуктивнее использовать время, себя и окружение.

Хобби

Выходные — возможность проявить свою творческую сторону. То есть заняться любимым хобби, а не снова стучать пальцами по клавиатуре, составляя очередной отчет о проделанной работе или еще что рутинное и уже страшно осточертевшее.

Добрые дела

В книге “Ежедневные привычки состоятельных людей“ (автор — Томас Корли) черным по белому написано, что 70% успешных людей минимум 5 часов своего времени в месяц уделяют благотворительным проектам.

Алексей Чуклин, основатель и гендиректор “Write!“ (агентство переводов) каждую неделю посвящает себя “добрым делам“, то есть участвует в общественной жизни. Говорит, так себя чувствует полезным для общества.

Ну, тебе не обязательно твои кровью и потом заработанные копейки сливать на благотворительность, или по утрам корячиться в подъезде с веником и шваброй, но для “очистки совести“ хоть свою квартиру, но таки убери-почисти-помой.

Выключить телефон

Выходные — время отдохнуть от рабочей суеты и текущих задач. Посему держись подальше от почты, звонков, сообщений, соцсетей, как это делают успешные.

Семья

На выходные обязательно посвяти время тем, кого любишь. Своди их на аттракционы или в кино. Можно сходить в ресторан, или увести на свидание.

Спорт

Тренировки не только разминают твои мышцы, но и дают время подумать, переосмыслить задачи, цели, приоритеты, а если повезет — то даже и придумать свежие идеи для новой рабочей недели.

Увеличение оборотов

Успешные никогда не довольствуются тем, чего уже достигли. Они всегда хотят большего, лучшего. Посему по выходным они продумывают, как, где с помощью чего (кого) этого можно достигнуть.

Планы на следующую неделю