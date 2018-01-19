Путин в восторге от фильма с Прилучным

Лидер России признался, что ему понравилась лента. По его словам, несмотря на то, что сюжет картины не блещет оригинальностью, авторам удалось достучаться до сердец зрителей. "Вот такой способ выразить какую-то идею с помощью перемещения во времени, он используется далеко не в первый раз, и в мировой литературе неоднократно использовался, и в кинематографе, в том числе и в нашем, и в новейшее время. Вопрос не в самом этом способе, а вопрос, как это сделано. На мой взгляд, это сделано очень талантливо, выразительно, доходчиво. Это попадает туда, куда и хотели попасть – прямо в сердце. И в этом большая ценность работ подобного рода", – приводит слова Путина РИА Новости.

Главную роль в "Рубеже" исполнил Павел Прилучный. Он играет молодого, рационального и циничного бизнесмена, который случайно оказывается на раскопках Невского пятачка. Внезапно оказывается, что как только он берется за любой предмет, найденный археологами, он переносится на 75 лет назад. По словам продюсера фильма Джаника Файзиева, такой прием использован режиссером Дмитрием Тюриным чтобы достучаться до молодого поколения и поговорить с подростками на их языке.

Владимир Путин во время посещения открытия панорамы "Прорыв" обратился к собравшимся с речью. Президент заявил, что россиянам необходимо использовать каждый повод и напоминать о подвиге героев блокадного Ленинграда, чтобы в мире подобные события не повторялись.