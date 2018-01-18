Ученые: в какое время суток твоя девушка хочет секса

Что, несомненно, является досадным упущением со стороны всезнающей Природы, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.

Итак, согласно опросу и анализу сексуальных привычек 2300 человек, ведущих регулярную половую жизнь, самым сексуальным временем мужской организм считает промежуток от 6 до 9 часов утра.

Причем совершенно не важно, жаворонок мужчина, сова или куропатка.

А вот момент наибольшего сексуального подъема у женщин начинается в 11 часов вечера и заканчивается примерно в 2 часа ночи.

Лишь 16% опрошенных мужчин заявили о том, что они с энтузиазмом относятся к сексу на ночь (ишь, избаловались!).

В свою очередь, только 11% женщин предпочитают заняться сексом перед тем, как скормить ребенку овсянку, то есть на рассвете.