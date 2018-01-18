Раскрыты драматические и страшные обстоятельства смерти звезды «Битвы экстрасенсов»

Друг и ака Константин Ямпольский Кропотов сообщил, что волшебник умер от острой сердечной недостаточности. Именно он открыл психически мертвых, когда решил посетить его. Как следует из слов друга, тело Ямпольского лежало в квартире на несколько дней (источник - портал dom2life.ru).

Говорят, что маг вел закрытую жизнь. Тем не менее, незадолго до того, как он покинул свою жизнь, ему удалось пообщаться с участником битвы над доспехами Надеждой Воробей. Свадьба была запланирована на май. Женщина утверждает, что у нее есть ребенок-любовник, сейчас она находится на четвертом месяце беременности.