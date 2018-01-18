четверг, 18 января 2018 г.
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  • Раскрыты драматические и страшные обстоятельства смерти звезды «Битвы экстрасенсов»

Раскрыты драматические и страшные обстоятельства смерти звезды «Битвы экстрасенсов»

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Свеча.

ФОТО: Scanpix

Константин Ямпольский, участник мистического телешоу «Битва доспехов», внезапно умер. В момент смерти темной ведьме было 33 года. Но «возраст Христа» далек от единственной загадочной детали печального события, пишет Argumentiru.com .

Друг и ака Константин Ямпольский Кропотов сообщил, что волшебник умер от острой сердечной недостаточности. Именно он открыл психически мертвых, когда решил посетить его. Как следует из слов друга, тело Ямпольского лежало в квартире на несколько дней (источник - портал dom2life.ru).

Говорят, что маг вел закрытую жизнь. Тем не менее, незадолго до того, как он покинул свою жизнь, ему удалось пообщаться с участником битвы над доспехами Надеждой Воробей. Свадьба была запланирована на май. Женщина утверждает, что у нее есть ребенок-любовник, сейчас она находится на четвертом месяце беременности.

Константин, казалось, чувствовал приближение смерти: за месяц до печального события он опубликовал в своем блоге смертный приговор Стива Джобса, в котором говорилось, что деньги всего мира ничего не значат по сравнению с истинными чувствами и любовью к близким.

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